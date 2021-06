Corona: Jedermann-Impfen am Reiz-Parkplatz in Neuruppin

Neuruppin

Die Nachfrage in Neuruppin nach dem Wirkstoff von Johnson und Johnson zum Schutz gegen die Coronaviren steigt: Allein beim Jedermann-Impfen am Donnerstag auf dem Neuruppiner Schulplatz wollten etwa zwei Drittel sich mit diesem Wirkstoff impfen lassen, sagte Ronny Sattelmair, Chef des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Neuruppin. Der vermutliche Grund: Beim Wirkstoff von Johnson und Johnson benötigt man nur einen Piks, um den vollen Impfschutz zu erhalten.

Das DRK hat sich darauf eingestellt. Zugleich wurde das Prozedere beim Jedermann-Impfen etwas geändert: Damit es zu keinen langen Warteschlangen kommt, werden Nummern mit einem Zeitfenster vergeben. „Wir lernen täglich dazu“, so Sattelmair. Beim ersten Jedermann-Impfen in Neuruppin hatte es noch eine Warteschlange mit mehr als 80 Leuten gegeben.

Impfbus stand am Mittwoch am Evangelischen Gymnasium

Am Freitag und Sonnabend, 18. und 19. Juni, wird das Jedermann-Impfen erstmals direkt neben dem Reiz-Parkplatz in Neuruppin angeboten, in den Erdgeschoss-Räumen der Kreisverwaltung an der Heinrich-Rau-Straße. Am Freitag ist das Impfen zwischen 14 und 18 Uhr möglich, am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig, Geimpft werden alle Interessenten ab 18 Jahren. Wer den Wirkstoff von Biontech/Pfizer möchte, kann schon ab 16 Jahren geimpft werden.

An der Evangelischen Schule in Neuruppin hatten sich am Mittwoch etwa 100 Mädchen und Jungen impfen lassen. „Wir spüren keine Impfmüdigkeit, allenfalls eine Sättigung“, sagte DRK-Chef Sattelmair. Er geht davon aus, dass auch am Freitag und Sonnabend niemand abgewiesen werden muss. „Wir haben immer einen Puffer an Impfdosen im Bus.“

Ein Corona-Patient muss derzeit beatmet werden

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Donnerstag keine neuen Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin. Allerdings liegt weiterhin eine Person wegen einer Covid-19-Erkrankung auf der Intensivstation einer Klinik und muss beatmet werden.

Aktive Infektionen gibt es derzeit im Amt Lindow (3), in der Gemeinde Fehrbellin (2) sowie in Rheinsberg. Der 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin liegt laut dem Berliner Robert-Koch-Institut weiterhin bei 5,1. Damit befindet er sich leicht unter dem Landesdurchschnitt (5,2).

Von Andreas Vogel