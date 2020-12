Neuruppin

Die Bürgermeister und Amtsdirektoren des Landkreises haben sich vor dem Hintergrund neuer Todesfälle und steigender Infektionszahlen in einem gemeinsamen Appell an die Bevölkerung von Ostprignitz-Ruppin gewandt. Dabei rufen sie dringend dazu auf, alles dafür zu tun, damit sich die Corona-Pandemie nicht weiter ausdehnt.

In der Erklärung heißt es: „Die Entwicklung des Covid-19-Virus in unserem Land ist dramatisch. Trotz Teil-Lockdowns sind die Infektionszahlen in Brandenburg binnen einer Woche um fast 50 Prozent gestiegen.

7-Tage-Inzidenz in OPR hat sich binnen weniger Tage verdoppelt

Auch in unserem Landkreis gibt es einen Anstieg von 13 Fällen am vergangenen Donnerstag auf über 40 am Donnerstag dieser Woche. Die Inzidenz ist von 68 auf 126 gestiegen und die Zahlen wachsen weiter rasant an.

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass Verbote allein nichts nützen werden. Deshalb appellieren wir als Bürgermeister, Amtsdirektoren und als Landrat im Landkreis Ostprignitz-Ruppin an die Eigenverantwortung und Vernunft unserer Einwohner.

Appell an alle: Kontakte reduzieren, Abstand halten!

Wir haben es selbst in der Hand, enge Kontakte zu reduzieren und Ansammlungen zu vermeiden und auch großzügig Abstand zu halten. Wir haben bei uns Platz, Raum und Möglichkeiten, uns dadurch unsere Freiheit zu bewahren und ein weiteres Ansteigen der Infektionen noch abzuschwächen.

Es ist jetzt wichtig, in allen Städten und Dörfern keine gemeinsamen Veranstaltungen oder Feste durchzuführen. Es darf nicht darum gehen, Lücken in den Regeln zu finden und eine eventuell anvisierte Lockerung über die Weihnachtszeit maximal auszunutzen. Die Selbstdisziplin und Eigenverantwortung aller sind gefragt.

Alle sollen den Mund-Nasen-Schutz richtig tragen

Der ohnehin schon an vielen Orten verpflichtend zu tragende Mund-Nasen-Schutz in beispielsweise Bussen, Taxis und auf Supermarktparkplätzen sollte möglichst auch an weiteren Orten freiwillig getragen werden, zum Beispiel in Warteschlangen. Auch der Abstand sollte, da wo es geht, auf zwei Meter ausgeweitet werden. Wichtig ist, dass der Mund-Nasen-Schutz richtig aufgesetzt wird und Mund und Nase vollständig bedeckt sind.

Regelmäßiges Lüften und notfalls auch Durchzug ist gerade auch da notwendig, wo mehreren Personen in einem Raum sind, egal ob beruflich oder privat. Warm anziehen und viel frische Luft sind wichtig, damit sich die ausgeatmete Luft nicht unnötig aufstaut und sich viele Aerosole in einem Raum sammeln, denn dies ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen die Hauptübertragungsquelle.

Kontaktpersonen sollen sich sofort isolieren

Sollten Sie Kontakt zu einer eventuell infizierten Person gehabt haben, isolieren Sie sich bitte zu Hause für 14 Tage und warnen sie andere, zu denen engerer Kontakt bestand. Warten Sie nicht erst auf eine offizielle Nachricht. Reagieren Sie schnell.

Es wird keine Allgemeinverfügung zu Silvester geben und damit auch kein Böllerverbot. Wir möchten Sie trotzdem eindringlich darum bitten, auf gemeinsames Feuerwerk und Treffen an beliebten Orten gänzlich zu verzichten! Hierbei stecken sich die meisten Menschen an!

Silvester wird es verstärkt Polizei-Kontrollen auf öffentlichen Plätzen geben

Gemeinsam haben wir entschieden, Plätze an denen sich zu Silvester traditionell die Menschen versammeln, verstärkt zusammen mit der Polizei zu kontrollieren.

Wir müssen die Weitergabe des Virus über unsere Atemluft an andere Menschen – meist Freunde und Bekannte – unbedingt aufhalten und unterbrechen! Und das können wir hier bei uns auch wirklich stemmen und aushalten! Lassen Sie es uns gemeinsam versuchen!

Für uns alle kann als Motto gelten: Nimm Dir Raum und lass ihn auch Anderen – wir haben Platz!“

