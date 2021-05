Damit bleibt die 7-Tage-Inzidenz mit 16,2 weiterhin niedrig. Auch deshalb hat die Brandenburger Landesregierung nun Lockerungen beschlossen. Der Landkreis selbst durfte trotz der niedrigen Infektionen keine Lockerungen verkünden. Nun sollen etwa die Schulen wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren.

Corona-Update: Kein neuer Corona-Fall in OPR

