Corona: Kita in Kyritz geschlossen

Wegen eines Corona-Falles ist seit Mittwoch die Stephanus-Kita in Kyritz geschlossen. Dort sei keine Gruppenbetreuung der Kinder möglich, sagte der Vizelandrat Werner Nüse ( SPD) am Mittwoch in Neuruppin.

Demnach hat die Kita eine Kapazität von 80 Kindern. Wegen der Herbstferien seien derzeit aber lediglich 40 Mädchen und Jungen in der Kita gewesen, hieß es. Die Einrichtung soll am Montag, 26. Oktober, wieder öffnen – allerdings nur für Kinder, die in dieser Woche die Kita nicht besucht haben.

Im Jobcenter wird weiter gearbeitet

„Die Ermittlungen zu den Kontaktpersonen laufen noch“, so Werner Nüse. Demnach gibt es laut Gesundheitsamt zwar keinen neuen Corona-Fall im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, jedoch einen zweiten sogenannten Hotspot in Kyritz. Denn dort hat sich in den vergangenen Tagen eine Mitarbeiterin des Jobcenters in der Perleberger Straße infiziert. Deshalb ist die Behörde bis zum Wochenende für den Besucherverkehr geschlossen.

Das Gros der rund 50 Mitarbeiter seien aber weiterhin telefonisch, postalisch oder per Mail zu erreichen, sagte der Vizelandrat. „Die meisten können weiter arbeiten.“ Demnach liegt die Zahl der Personen, die mit der infizierten Mitarbeiterin direkten Kontakt hatten, im einstelligen Bereich. Kunden des Jobcenters seien nach derzeitigem Stand nicht betroffen und müssten deshalb auch nicht in Quarantäne.

Die Zahl der Personen, die sich seit Beginn der Corona-Pandemie infiziert haben, liegt damit weiterhin bei 147 Personen. Die sogenannte Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin liegt bei 28,3.

Von Andreas Vogel