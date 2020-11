Neuruppin

Immer mehr Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sind von Corona-Infektionen betroffen. Die Kita Li-La-Sausewind in Neuruppin muss vorübergehend schließen, teilte die Kreisverwaltung am Mittwoch mit.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass bei einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Kita Coronaviren festgestellt wurden. Die Kita wird deshalb „aus organisatorischen Gründen“ vorübergehend geschlossen, teilt Alexander von Uleniecki mit, der Sprecher der Kreisverwaltung.

Anzeige

Voraussichtlich am Montag soll sie wieder öffnen. Zehn Kinder und zwei weitere Beschäftigte des Kindergartens müssen aber vorerst in Quarantäne bleiben. Die Kita Li-La-Sausewind in der Puschkinstraße wird vom Landkreis betrieben.

Wieder neue Corona-Fälle an der Evangelischen Schule Neuruppin

Aus der Evangelischen Schule in Neuruppin wurden in den vergangenen Tagen immer wieder Infektionen gemeldet. Auch am Mittwoch wurden dort neue Fälle bekannt. Betroffen sind diesmal zwei Schüler, die bereits in Quarantäne waren, und ein Elternteil, das aber auch schon in häuslicher Isolation war.

Lesen Sie auch

Nachdem die Infektionen an der Schule seit Tagen weiter steigen, hat das Gesundheitsamt zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. Ab Donnerstag soll ein Großteil der Lehrer an der Evangelischen Schule auf eine mögliche Ansteckung mit Coronaviren getestet werden. Betroffen sind alle Lehrerinnen und Lehrer, die dort Schüler ab der 6. Klasse unterrichten.

Zwölf Covid-19-Patienten liegen zurzeit im Krankenhaus

Neun neue Infektionen wurden am Mittwoch im gesamten Landkreis Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Zugleich gab es 17 weitere Menschen im Kreis, die eine Infektion überstanden haben. Die Zahl der aktiven Krankheitsfälle sinkt damit leicht auf 140.

Zwölf Patienten aus dem Landkreis werden aktuell in einem Krankenhaus behandelt, fünf von ihnen liegen derzeit auf einer Intensivstation, zwei werden dort zusätzlich beatmet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin beträgt laut Landesgesundheitsamt weiterhin 67,8.

Von Reyk Grunow