Corona: Kitas in Ostprignitz-Ruppin müssen in den Notbetrieb wechseln

Neuruppin

Nun also doch: Die 86 Kitas in Ostprignitz-Ruppin müssen vom regulären in den Notbetrieb wechseln. Damit können in den Einrichtungen nur noch Mädchen und Jungen betreut werden, deren Eltern in einem sogenannten systemrelevanten Beruf arbeiten. Wie viele der mehr als 9700 Kita-Kinder damit nun zu Hause betreut werden müssen, das blieb am Donnerstag offen.

Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) hatte die Forderung der Linken und von anderen nach einem Kita-Notbetrieb zwar bisher abgelehnt und ist auch jetzt nicht überzeugt, dass diese Maßnahme dabei hilft, den Corona-Inzidenzwert im Landkreis deutlich zu senken. Denn Kinderbetreuungseinrichtungen gehörten nicht zu den Infektionstreibern in Ostprignitz-Ruppin, heißt es aus der Pressestelle des Landkreises.

Anzeige

Kreis: nur 13 von fast 1000 Corona-Fällen in Kitas

Demnach wurden seit Jahresbeginn in elf Kitas in Ostprignitz-Ruppin dreizehn Corona-Fälle registriert, wobei es sich meist um die Infektionen von Einzelnen gehandelt habe und zwei Kitas mehrfach betroffen gewesen seien, teilte Manuel Krane mit.

Zudem hätten sich in der Mehrzahl Erzieher infiziert, nämlich in acht Fällen, und lediglich fünf Kinder. Der Landkreis führt die geringe Zahl von Corona-Fällen in den Kitas auf die guten Hygienekonzepte in den Einrichtungen zurück und daran, dass man sich an diese Konzepte auch halte.

Der Anteil der Kitas an den seit Jahresbeginn festgestellten 998 Neuinfektionen in Ostprignitz-Ruppin mache lediglich 1,3 Prozent aus, so der Landkreis. Demnach machen Ansteckungen in Gesundheits-, Pflege- und Senioreneinrichtungen fast zwei Drittel der Corona-Fälle im Landkreis aus.

Notbetrieb ab einem Inzidenzwert über 300

Gleichwohl müssen die Kitas in Ostprignitz-Ruppin nun in den Notbetrieb wechseln. Denn nach einer Verabredung mit dem Bund und den anderen Bundesländern in dieser Woche will Brandenburg nun beschließen, dass unabhängig von den konkreten Infektionsquellen in einem Landkreis die Kitas nur noch einen Notbetrieb anbieten, wenn der Inzidenzwert in einer Region über 300 liegt.

Das ist, bei allen Irritationen über den Wert, in Ostprignitz-Ruppin schon seit gut zwei Wochen der Fall. Wie lange die Kitas nur einen Notbetrieb anbieten dürfen, hängt nach jetzigem Stand vermutlich ebenfalls vom Corona-Inzidenzwert. Fällt dieser fünf Tage unter die Marke von 300, können die Kitas ab Montag der folgenden Woche wieder geöffnet werden, vermutet der Landkreis. Genaueres wird wohl in der neuen Eindämmungsverordnung des Landes stehen. Diese liegt aber noch nicht vor.

Von Andreas Vogel