Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Freitag lediglich 31 neue Infektionen, aber auch sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie in Ostprignitz-Ruppin gemeldet.

Dabei handelt es sich um eine Frau und einen Mann aus dem Amt Neustadt (Dosse), einen Mann aus Wittstock sowie zwei Männer und eine Frau aus Neuruppin, die alle zwischen 68 und 88 Jahre alt waren.

Anzeige

Zwei Senioreneinrichtungen und eine Kita betroffen

Von den Neuansteckungen sind je eine Senioreneinrichtung in Neuruppin und Wittstock, ein häuslicher Pflegedienst in Fehrbellin sowie erneut die Kita in Zaatzske betroffen. Dort sich eine Mitarbeiterin infiziert, die sich bereits in Quarantäne befand.

Darüber hinaus hat sich eine Zehntklässlerin vom Bildungscampus Rheinsberg mit dem Virus angesteckt. Die Ermittlungen zu den Kontaktpersonen laufen noch, teilte Manuel Krane vom Landkreis mit.

24 Patienten liegen auf einer Intensivstation

Demnach werden derzeit 77 Personen mit einer Covid-19-Erkrankung in den Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, 24 davon auf einer Intensivstation. Neun Patienten werden beatmet.

Bekannt wurde zudem, dass die Ruppiner Kliniken in dieser Woche nicht wie geplant 360 ihrer Mitarbeiter impfen konnten. Grund: Dem Krankenhaus wurde lediglich Impfstoff für 120 Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, die ihre Zweitimpfung erhalten konnten.

Kliniken hoffen auf mehr Impfstoff

„Für die kommende Woche erwarten wir ausreichend Impfstoff, um weitere 480 Kollegen die zweite Impfdosis injizieren zu können“, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen. Weil die Zahl der Covid-Patienten, die im Neuruppiner Krankenhaus behandelt werden, zurückgegangen ist, sollen wieder mehr normale Eingriffe und Operationen durchgeführt werden. „Wir können die Covid-19-Kapazitäten jedoch umgehend wieder erhöhen, wenn es die Umstände erfordern“, so Clasen.

Indes teilte das Land mit, dass ab Sonntag, 24. Januar, unter der Hotline 116 117 nun auch Termine für das Impfzentrum in Kyritz vereinbart werden könnten, das am 3. Februar öffnen soll. Allerdings gebe es derzeit nur begrenzte Impfstoffmengen, hieß es.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist auf unter 1000 gesunken

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist am Freitag auf knapp unter 1000 Fälle gesunken. Die meisten Infektionen werden weiterhin in Neuruppin registriert (491), gefolgt von Wittstock (186), der Gemeinde Fehrbellin (68) und Rheinsberg (54). In der Gemeinde Wusterhausen sind aktuell 47 Corona-Fälle bekannt, im Amt Temnitz 45, in Kyritz 35 und im Amt Lindow 29. In der Gemeinde Heiligengrabe gibt es demnach derzeit 23 Infektionen, im Amt Neustadt 19.

Laut den Daten des Landesgesundheitsamtes ist der 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin von 406,6 auf 389,4 gesunken. Das ist laut den Landesangaben immer noch der höchste Wert in Brandenburg. Demnach folgen die Inzidenzwerte in Spree-Neiße (364,9), Cottbus (301) und Oberhavel (267,7). Für die Prignitz wird ein Wert von 257,4 angegeben. Allerdings sind in diesen vom Land veröffentlichten Werten noch nicht die neuen Corona-Fälle erfasst, über die die Gesundheitsämter am frühen Freitagnachmittag informiert haben.

Weiter Abweichungen bei den Inzidenzwerten

Zudem gibt es weiterhin Abweichungen mit den Inzidenzwerten, die die Gesundheitsämter vor Ort ermittelt haben. Demnach ist dieser Wert in Ostprignitz-Ruppin von 486,5 am Donnerstag nunmehr auf 494,6 gestiegen.

Laut dem Berliner Robert-Koch-Institut ( RKI) lag der Inzidenzwert am Freitag lediglich im thüringischen Hilburghausen höher. Allerdings rechnet das RKI offenbar ebenfalls anders als das Neuruppiner Gesundheitsamt. Denn der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut RKI am Freitag bei 366,2 und in Hildburghausen bei 371,9.

Von Andreas Vogel