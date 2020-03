Corona-Krise: Neuruppin streicht Geld für den Bürgerhaushalt

Neuruppin

Die Fontanestadt will ihre finanzielle Hilfe für angeschlagene Unternehmen in der Corona-Krise deutlich ausbauen. In einem ersten Schritt hatten die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG) und die Stadtwerke zunächst 20.000 Euro für Neuruppiner Firmen und Gewerbetreibende bereitgestellt. Jetzt könnten weitere 100.000 Euro aus dem Haushalt der Stadt hinzu kommen.

Neuruppin wird dazu aller Voraussicht nach den Bürgerhaushalt für ein Jahr aussetzen, heißt es auf Nachfrage. Dafür war bisher genau diese Summe eingeplant.

Ursprünglich sollten Neuruppiner Bürger noch bis 30. April eigene Vorschläge für Vorhaben einreichen, die im kommenden Jahr von der Stadt umgesetzt werden sollen. „Bisher liegt lediglich eine kleine Anzahl von Vorschlägen seitens der Bürgerschaft vor“, sagt Neuruppins Kämmerer Thomas Dumalsky.

Neuruppins Stadtverordnete können nicht selbst entscheiden

Angesichts der Corona-Krise sei bei Stadtverordneten die Idee aufgekommen, das Geld des Bürgerhaushalts einmalig als zusätzlichen Notfallfonds für die heimischen Unternehmer bereitzustellen. „Die Verwaltung unterstützt und befürwortet diesen Antrag ausdrücklich“, sagt Dumalsky.

Da auf unabsehbare Zeit alle Sitzungen untersagt sind, kann die Stadtverordnetenversammlung darüber derzeit nicht selbst abstimmen. Im Rathaus werde deshalb gerade eine Eilentscheidung des Bürgermeisters vorbereitet.

Thomas Dumalsky ist Kämmerer in der Stadt Neuruppin. Quelle: Peter Geisler

Die Projekte, die jetzt für den Bürgerhaushalt vorgeschlagen werden sollten, würden eigentlich erst 2021 umgesetzt. Das Geld des Notfonds wird aber schnell gebraucht und nicht erst im nächsten Jahr. Kämmerer Dumalsky will deshalb möglichst Geld bereitstellen, das 2019 übrig geblieben ist, weil Vorhaben nicht wie geplant umgesetzt werden konnten, und die Summe 2021 verrechnen.

2019 beschlossene Projekte im Bürgerhaushalt setzt Neuruppin weiter um

Auf die schon beschlossenen Projekte des Bürgerhaushaltes, die 2020 realisiert werden sollten, habe das keinen Einfluss, sagt er. Diese Vorhaben sollen trotzdem kommen.

Bürgermeister Jens-Peter Golde hatte schon bei einem Pressegespräch am Freitag betont, wie wichtig es aus seiner Sicht ist, jetzt schnell die heimischen Betriebe zu unterstützen, die in die Klemme kommen, weil sie schließen müssen oder ihnen der Umsatz wegbricht. Wichtig auch für die Stadt und ihre Finanzen: „Wer heute aufgeben muss, wird in Zukunft keine Steuern zahlen.“

Verteilt wird die Nothilfe über die städtische Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom. Dort stehen derzeit die Telefone kaum noch still. „Wir bearbeiten zurzeit am Tag etwa 25 bis 30 Anfragen, die uns per Mail oder anders erreichen“, sagt Inkom-Geschäftsführer Axel Leben. Hinzu kommen etwa 30 Anrufe von Firmenchefs.

Hier Ruppiner Firmen in der Corona-Krise Hilfe: Allgemeine Hinweise und Tipps für Unternehmen in der Corona-Kreise stellt der Deutsche Industrie- und Handelskammertag ( DIHK) im Bereich Aktuelles auf seiner Internetseite www.dihk.de bereit. Das Land Brandenburg hat einen Rettungsschirm für angeschlagene Unternehmen angekündigt. Informationen und Antragsformulare dazu gibt es im Neuruppiner Regionalcenter der Wirtschaftsförderung Brandenburg (WFBB), das für die Kreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und Havelland zuständig ist. Zu erreichen ist Reinhard Göhler als Leiter des Regionalcenters unter 03391/77 52 11 oder über die Kontaktseite der WFBB im Internet. Wer sich über Kurzarbeitergeld informieren will, ist bei der Agentur für Arbeit richtig. Sie bietet auf ihrer Internetseite einen umfangreichen Fragenkatalog. Das Landesamt für Arbeitschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) ist der richtige Ansprechpartner bei allen Fragen zu Verdienstausfall und der Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz. Auf seiner Internetseite lavg.brandenburg.de stellt das Amt Anträge auf Verdienstausfallentschädigung bereit. Außerdem bietet es unter 0331/8 66 50 50 ein Bürgertelefon rund um die Corona-Pandemie. Weitere Hilfe und auch Unterstützung aus dem Notfonds der Stadt Neuruppin bietet die Wirtschaftsfördergesellschaft Inkom für Firmen und Gewerbetreibende aus der Fontanstadt unter info@inkom-neuruppin.de , unter www.inkom-neuruppin.de oder 03391/82 20 90 an. Die Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg REG hat lokale Hilfsangebote verschiedener Städte und Gemeinden in Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz auf einer eigenen Seite im Internet zusammengefasst.

Viele Unternehmen sind angesichts der Krise verunsichert: Wie sollen sie ihre Mitarbeiter weiterhin bezahlen, was ist mit der Miete für Räume, Kreditraten oder Leasinggebühren für Fahrzeuge und Maschinen?

Häufig kann die Inkom schon helfen, indem sie den Unternehmern erklärt, bei wem sie mit ihren Fragen richtig sind. Andere verweisen Axel Leben und seine Kollegen an das Notprogramm der Landesregierung, das am Mittwoch in Kraft treten soll.

Wirtschaftsförderung Inkom will alle Anträge schnell bearbeiten

Wem all das nicht hilft, der kann auf Hilfe aus dem Notfonds der Stadt hoffen. Anträge auf Unterstützung stehen auf der Internetseite der Inkom – bewusst einfach gehaltene Formulare. „Wir sind bemüht, alles schnell und unbürokratisch zu bearbeiten“, versprich Leben.

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, sie werde bei angeschlagenen Unternehmen bis zum Jahresende auch die Gewerbesteuer stunden. Dieses Geld fehlt in der Stadtkasse. Was das für den Neuruppiner Etat 2020 bedeutet, ist noch völlig unklar. „Oberste Priorität hat gegenwärtig die schnelle und zielgerichtete Sicherung und Stützung der regionalen Wirtschaftsinfrastruktur“, sagt Kämmerer Dumalsky.

Von Reyk Grunow