Die Covid-19-Pandemie trifft die Kultur- und Veranstaltungsbranche hart. Auch die beiden großen Konzerthäuser in Neuruppin – das Kulturhaus am Rheinsberger Tor und die 200 Jahre alte Kulturkirche – blieben von der Zwangspause im Sommer nicht verschont.

Seit September finden wieder Veranstaltungen statt. Neuruppins Kulturmanager Andreas Vockrodt berichtet im Interview, wie er unter Corona-Bedingungen seine Veranstaltungen auf die Beine stellt und wie Kulturfreunde auch mit Abstandsgebot und Mund-Nasen-Schutz auf ihre Kosten kommen.

Herr Vockrodt, wie sieht der Veranstaltungskalender in Ihren beiden Konzerthäusern aktuell aus?

Andreas Vockrodt: Wie ein Schweizer Käse (lacht). Wir sind natürlich froh darüber, dass wir nach der zwangsweisen Schließung im Sommer inzwischen wieder ein Programm bis zum Jahresende auf die Beine stellen konnten. Ob alle diese Veranstaltungen aber stattfinden können, ist schwer zu sagen. So dynamisch, wie die Pandemiesituation ist, so rasch ändern sich auch die Auflagen und Bestimmungen durch die Behörden. Stichwort Beherbergungsverbot: Wir stehen vor einer noch nie dagewesenen Situation. Planen wir ein Eventjahr normalerweise schon zwei Jahre im Voraus, läuft jetzt alles kurzfristig. Der anstehende Auftritt vom Stand-Up-Comedian Markus Krebs zum Beispiel, der am 22. November in Neuruppin unser Gast sein wird. Da haben wir erst in dieser Woche mit dem Vorverkauf begonnen. In normalen Jahren undenkbar.

Der Komiker Markus Krebs – hier bei der Verleihung des Deutschen Comedy Preises. Quelle: Guido Kirchner/dpa

Können die Veranstaltungen einigermaßen planungssicher organisiert werden?

Planungssicherheit gibt es nicht mehr in unserer Branche. Wir müssen von Konzert zu Konzert und Event zu Event schauen, was möglich ist und wie wir den Auftritt gut und sicher gestalten können. Abhängig ist das von den Ticketverkäufen und der Teilnehmerzahl, aber auch vom Künstler. Kommt der aus einer Region, die zwischenzeitlich als Corona-Risikogebiet ausgewiesen wurde, muss die Veranstaltung abgeblasen werden. So läuft das momentan überall. Unser Ziel ist es, alles was geht möglich zu machen. Die Menschen in unserer Stadt brauchen gerade in dieser schwierigen Zeit Kultur.

Unter welchen Hygienemaßnahmen finden die Veranstaltungen statt?

Wir haben die Besucherzahlen begrenzt, Stehkonzerte gibt es keine mehr. Normalerweise haben über 500 Menschen in unseren beiden Kulturhäusern Platz. Unter Einhaltung der Abstandsregeln können wir derzeit rund 200 Menschen empfangen. Sowohl in der Kulturkirche als auch im Kulturhaus sind Abstandsmarker auf den Boden geklebt, ein spezielles Lüftungskonzept sichert die Frischluftzufuhr. Zudem besteht in den Räumen die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, bis man an seinem reservierten Platz sitzt. Auf Pausen verzichten wir derzeit komplett, damit sich Menschen nicht unnötig in größeren Gruppen begegnen. Das ist für unsere Cateringpartner ein Desaster. Die Sicherheit der Gäste geht aber nun mal vor.

Lohnen sich Veranstaltungen mit begrenzter Besucherzahl wirtschaftlich überhaupt noch?

Wir kommen halbwegs auf einen grünen Zweig. Das liegt auch an der Flexibilität der Künstler. Viele sind bereit, zwei Mal am selben Tag für eine Gage aufzutreten. So können die Gäste zu verschiedenen Zeiten in getrennten Gruppen in unsere Häuser kommen. Das fängt einige Verluste ab. Generell ist es aber so, dass wir pro Event einen wesentlich größeren Arbeitsaufwand bei deutlich weniger Einnahmen haben. Daran gibt es gar nichts zu beschönigen.

„Die Legende vom heiligen Trinker“: Schauspieler Ben Becker will am 12. Dezember das Kultstück von Joseph Roth in der Neuruppiner Kulturkirche präsentieren. Quelle: FACELAND.COM

Können Sie die Einbußen für Ihre beiden Kulturhäuser durch die Pandemie beziffern?

Für das gesamte Jahr gerechnet haben wir einen Ausfall von 400.000 Euro. 40 Konzerte mussten auf 2021 beziehungsweise 2022 verschoben werden. Gerade internationale Künstler brauchen für ihre Touren Vorlauf. Zum Glück mussten wir nur drei Veranstaltungen komplett stornieren. Über 30 eingeplante geschlossene Veranstaltungen, also zum Beispiel Abibälle oder Tagungen, wurden abgesagt. Ersatztermine gibt es dafür nicht. Das schlägt ordentlich ins Kontor.

Bekommen Sie finanzielle Unterstützung?

Ja. Mit der Corona-Kulturhilfe des Landes Brandenburg können wir Einnahmeausfälle kompensieren. Wir haben auch das Glück, dass wir von der Stadt gefördert werden. Hinzu kommt die Solidarität unserer Gäste. Die meisten haben vollstes Verständnis für die Situation und behalten ihre gekauften Tickets für den Ersatztermin. Das hilft uns wirklich sehr. Nicht nur finanziell, sondern auch als Bestätigung unserer Arbeit. An dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen: Danke, liebe Neuruppiner, für Eure Unterstützung!

Auch Sie haben natürlich keine Glaskugel. Dennoch die Frage: Wann werden auch große Konzerte wieder wie gewohnt stattfinden können?

Große Konzerte und Events, wie wir sie kennen und lieben, wird es auf sehr lange Zeit nicht geben. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Erst, wenn es eine Impfung gibt, werden diese Veranstaltungen wahrscheinlich wieder stattfinden können. Bis dahin gilt: Lasst uns das Beste aus der Situation machen.

Von Jérôme Lombard