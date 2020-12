Corona: Kyritz wird Impfzentrum

Kyritz

Nun steht es fest: Nicht in Wittstock, sondern im Sport- und Kulturzentrum in Kyritz wird ein Impfzentrum eingerichtet. Damit reagiert das Land auf einen Wunsch der Kreisverwaltung in Neuruppin, die Kyritz vorgeschlagen hatte, während das Land zunächst in Abstimmung mit dem Städte- und Gemeindebund der Dossestadt den Vorzug gegeben hatte.

Ausschlaggebend für den Ortswechsel könnte sein, dass es mit dem Sport- und Kulturzentrum in Kyritz, das dem Landkreis gehört, sofort einen praktikablen Standort für das Impfzentrum gibt. Denn das Land will, dass ein jedes der bisher geplanten elf Impfzentren in der Mark auf einer Grundfläche von mindestens 1500 Quadratmetern entsteht, das sanitäre Anlagen vorhanden sind, ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen und der Ort gut erreichbar sowie auch barrierefrei ist.

Pro Tag bis zu 100 Personen impfen

Zudem soll es angemessene Warte- und Empfangsbereiche sowie Aufenthalts- und Umkleidemöglichkeiten für die Beschäftigten des Impfzentrums geben. Schließlich sollen je Impfzentrum sechs Teams, bestehend aus einem Arzt oder einer Ärztin sowie der dazugehörigen Praxisbelegschaft, pro Tag bis zu 100 Personen impfen.

Laut Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) werden die Tests in Kyritz vermutlich Ende Januar beginnen. „Der Aufwand zum Herrichten als Impfzentrum ist doch beträchtlich“, sagte Landrat Reinhardt am Freitag.

Kreis arbeitet an einer Hotspot-Strategie

Den Impfstoff gegen das Virus will der Bund beschaffen und bezahlen. Wegen der anhaltenden Corona-Fälle befasst sich der Kreis laut Gesundheitsdezernentin Waltraud Kuhne bereits mit einer sogenannten Hotspot-Strategie.

Diese soll dann aktiviert werden, wenn der sogenannte Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin über die Werte von 200 oder 300 steigt. Derzeit liegt dieser Inzidenzwert bei 66,76. Laut Kuhne werden aktuell im Schnitt wöchentlich etwa 70 neue Infektionen im Landkreis bekannt.

Von Andreas Vogel