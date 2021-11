Seit mehreren Tagen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin über 500. So auch am Sonntag. Das Robert-Koch-Institut meldete eine Inzidenz von 541,5. Zusätzlich wurden am Wochenende 105 Neuinfektionen gemeldet. Am Dienstag ist der Impfbus wieder im Landkreis unterwegs.