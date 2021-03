Neuruppin

Noch liegt der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert im Landkreis zwar unter 100, gleichwohl rechnet Landrat Ralf Reinhardt (SPD) damit, dass wegen der erneut steigenden Infektionszahlen in Ostprignitz-Ruppin in der nächsten Woche wohl schon große Teile des Einzelhandels wieder geschlossen werden müssen.

„Das Corona-Virus geht nicht an unserem Landkreis vorbei“, sagte Reinhardt am Freitag bei einer Telefonkonferenz. „Die Lage ist sehr ernst.“ Reinhardt verteidigte die Entscheidung des Landeskabinetts, dass es beim Überschreiten des Grenzwertes 100 an drei aneinanderfolgenden Tagen keine landeseinheitliche Regelung in Brandenburg geben wird, sondern dies stets von den Inzidenzwerten in den Regionen abhängt. Die Inzidenzwerte seien regional sehr unterschiedlich, das sollte berücksichtigt werden, betonte Reinhardt.

Ab Sonnabend wieder Betrieb im Impfzentrum in Kyritz

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte am Donnerstagabend in Potsdam eingeräumt, dass sich mehrere Landräte eine einheitliche Regelung bei der Rücknahme der Lockerungen gewünscht hätten, damit es zu keinem Einkaufstourismus komme.

Ab dem heutigen Sonnabend sind wieder alle sechs sogenannten Impfstraßen im Impfzentrum in Kyritz im Einsatz. Denn nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde am Donnerstag das Impfen mit dem Wirkstoff von Astrazeneca als sicher eingestuft hat, kann auch der Betrieb in Kyritz wieder hoch gefahren werden. Allerdings können die seit Dienstag etwa 2000 abgesagten Impftermine in Kyritz nicht einfach nachgeholt werden. Vielmehr müssten sich die Impfberechtigten über das Onlineportal www.impfterminservice.de einen neuen Termin buchen, sagte Reinhardt.

Der Impfbus ist in Wittstock im Einsatz

Erfreulich sei jedoch, dass die Termine für den Neuruppiner Impfbus durch das kurzzeitige Aus für den Wirkstoff von Astrazeneca nicht gekippt wurden. Der Impfbus war am Freitag in Gildenhall bei Neuruppin im Einsatz und soll am Sonnabend, 20. März, nach Wittstock fahren. Pro Station werden etwa 300 Senioren mit dem Wirkstoff von Biontech-Pfizer geimpft.

Zudem konnten in dieser Woche sowohl Menschen in der Lindower Salus-Klinik als auch im KMG-Klinikum in Kyritz geimpft werden. Wie viele, das verriet der Landrat nicht. Reinhardt erklärte lediglich, dass die für diese Impfungen vom Land zur Verfügung gestellten Kontingente überschaubar seien.

Impfen auch wieder in den Ruppiner Kliniken

Demnach soll in der kommenden Woche auch in den Ruppiner Kliniken sowie im Wittstocker KMG-Klinik geimpft werden können. Insgesamt stehen für die vier Kliniken gerade mal 400 Impfdosen zur Verfügung, bedauerte Reinhardt.

Der Landrat rechnet damit, dass es erst dann wieder mehr Normalität geben wird, wenn es ausreichend Impfschutz für alle gibt. Deshalb appellierte Reinhardt, auch weiterhin strikt die Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten.

Zehn weitere Fälle der britischen Mutante

Indes hat das Neuruppiner Gesundheitsamt am Freitag 16 neue Corona-Fälle gemeldet, betroffen ist auch ein Schüler das Gymnasiums in Kyritz. Zudem wurden zehn weitere Fälle von Mutationen mit der britischen Variante bekannt. Damit stieg die Zahl dieser Corona-Mutanten im Landkreis auf 116.

Elf Personen befinden sich derzeit in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock, zwei davon auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden.

Derzeit 288 aktive Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin ist damit von 281 auf 288 gestiegen. Die meisten Infektionen werden weiterhin in Neuruppin registriert (105), gefolgt von Wittstock (49), Kyritz (44), der Gemeinde Fehrbellin (24) und Rheinsberg (16).

In der Gemeinde Wusterhausen sind derzeit 13 Infektionen bekannt, in der Gemeinde Heiligengrabe zwölf, im Amt Neustadt zehn, im Amt Lindow neun und im Amt Temnitz sechs.

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut dem Landesgesundheitsamt am Freitag bei 77,9 – und lag damit im Mittelfeld. Niedrigere Werte hatten demnach Frankfurt (Oder) mit 43,3, die Uckermark (51,3) und auch die Prignitz (65,7). Eine deutlich höhere Inzidenz gibt es laut Land in Elbe-Elster (223,9), in Oberspreewald-Lausitz (169,2) sowie in Oberhavel (143,3).

In diesen Daten sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Freitagmittag gemeldet haben. Das geschieht meist erst mit der Veröffentlichung am Folgetag.

Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt lag der 7-Tagesinzidenzwert im Landkreis am Freitag bei 65,7.

Von Andreas Vogel