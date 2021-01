Corona: Landrat in Neuruppin drängt auf schnelleren Impfstart in Kyritz

Neuruppin

Das Impfzentrum in Kyritz soll noch vor dem vom Land geplanten Start am 3. Februar seine Arbeit aufnehmen. „Jeder Tag ist kostbar“, sagte Landrat Ralf Reinhardt ( SPD) am Mittwoch bei einer Telefonkonferenz mit der Presse und verwies auf die „erschreckende Entwicklung“ bei den Corona-Fällen in Ostprignitz-Ruppin.

Je später mit der ersten der beiden notwendigen Impfungen begonnen werde, desto länger würde es dauern, bis die besonders vom Corona-Virus gefährdeten Altersgruppen in den Senioreneinrichtungen durchgeimpft und damit geschützt seien, so Reinhardt. Der von Medizinern empfohlene Abstand zwischen der ersten und der zweiten Impfung soll bei dem Wirkstoff von Biontech und Pfizer, mit dem am Montag bereits 60 Personen in Kyritz geimpft wurden, beträgt 21 Tage.

Anzeige

Impf-Gipfel tagt am Mittwochabend

Reinhardt will deshalb, dass das Impfzentrum in Kyritz möglichst schnell in Betrieb geht. Das will der Landrat auch beim für Mittwochabend, 13. Januar, geplanten telefonischen Impf-Gipfel mit Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) und anderen Landräten verlangen. „Wir sind nicht allein mit dieser Forderung“, so Reinhardt.

Derweil wollen mobile Teams in Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und dem Gesundheitsamt bis Ende dieser Woche bereits 750 Personen geimpft haben, sagte Ronny Sattelmair, Geschäftsführer der DRK-Kreisverbandes in Neuruppin. Das sei „ein toller Erfolg“, war doch ursprünglich geplant, dass die mobilen Teams erst mit Start der Impfzentren ihre Arbeit beginnen. Diese Planungen wurden jedoch durch die nahezu überall in der Mark steigenden Corona-Fälle überholt.

14 Einrichtungen haben schon 1250 Personen zum Impfen angemeldet

Über das DRK-Portal hatten sich demnach bis Mittwochmittag 14 Einrichtungen in Ostprignitz-Ruppin mit mehr als 1250 Personen angemeldet, die sich gegen das Corona-Virus impfen lassen wollen. Da es am Mittwoch noch einen kleinen Restbestand des Wirkstoffes gab, sollten damit am Abend etwa 20 Senioren in Neuruppin ihre erste Corona-Impfung erhalten, sagte der DRK-Kreis-Chef.

„Wir haben viele Anfragen, auch von ambulanten Einrichtungen und Bürgern, die wissen wollen, wann sie dran sind“, so Sattelmair. Das wollten ebenfalls Menschen wissen, die mit einer Behinderung leben oder von einer Behinderung bedroht und deshalb ebenfalls besonders durch das Virus gefährdet sind. „Wenn der Impfstoff da ist, stehen wir bereit“, betonte Sattelmair.

Die Ruppiner Kliniken helfen bei der Logistik

Derzeit plant das DRK von Woche zu Woche. „Für diese Woche sind alle Buchungen bestätigt“, so Sattelmair. Das bedeutet, für diese Personen ist der Impfstoff gesichert.

Weil der Wirkstoff tiefgekühlt gelagert werden muss, arbeitet das DRK mit den Ruppiner Kliniken zusammen. Im Neuruppiner Krankenhaus wird der Impfstoff gelagert, die Kliniken sind damit ein sogenannten Logistikstandort für die mobilen Teams, die die Bewohner in den verschiedenen Heimen in der Region impfen. Eigentlich sollte das Impfzentrum in Kyritz der Anlaufpunkt für die mobilen Teams sein.

Für die Ruppiner Kliniken ist die zusätzliche Aufgabe kein Problem, das Krankenhaus impft bereits seit Ende Dezember sein Personal mit dem Wirkstoff. „Es freut uns sehr, dass wir die Teams unterstützen können, indem wir die Logistik etwas erleichtern“, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen.

Streit über hohen Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin

Indes hat Landrat Reinhardt am Mittwoch betont, dass die Corona-Lage in Ostprignitz-Ruppin zwar „erschreckend“ sei, der sogenannte Inzidenzwert aber nie bei 500 gelegen habe. Laut Reinhardt sei dies eine Fehlmeldung des Landesgesundheitsamtes, die darauf zurückzuführen sei, dass gemeldete Zahlen falsch zugeordnet wurden. Das bestreitet das Gesundheitsministerium und verweist auf die Fälle, die vom Kreis zur Berechnung des Inzidenzwertes gemeldet wurden.

Laut Reinhardt liegt der Corona-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin derzeit „kontinuierlich“ bei etwa 400. Damit gehöre der Landkreis zu den Regionen mit den meisten Corona-Fällen je 100.000 Einwohner in Brandenburg.

Gesundheitsamt meldet 89 neue Infektionen und drei weitere Tote

Am Mittwoch meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt 89 neue Infektionen sowie drei weitere Todesfälle. Eine Frau Mitte 60 aus Fehrbellin, ein Mann aus Kyritz Anfang 80 sowie ein Mann Mitte 90 sind an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis ist damit auf 35 gestiegen.

116 Menschen werden derzeit in einem der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, 28 auf einer Intensivstation. Von diesen Patienten müssen acht beatmet werden.

Betroffen bei den Neuinfektionen sind Betreuungseinrichtungen in Heiligengrabe, Neuruppin, Rheinsberg und Wittstock. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg von 769 auf 827. Die meisten Infektionen sind weiterhin in Neuruppin registriert (354), es folgen Wittstock (141), die Gemeinde Fehrbellin (77) und Rheinsberg (64).

Im Amt Lindow gibt es derzeit 48 Corona-Fälle, in der Gemeinde Wusterhausen sind es 44 und in Kyritz 37. In der Gemeinde Heiligengrabe sind 25 Infektionen erfasst, im Amt Neustadt (Dosse) sind es 24 und im Amt Temnitz 13.

Der Inzidenzwert fiel von 409,7 auf 361,1. Allerdings sind in diesem Wert noch nicht die 89 Infektionen enthalten, die am frühen Nachmittag gemeldet wurden. Diese Daten fließen beim Land meist erst in die Berechnungen ein, die am nächsten Morgen veröffentlicht werden.

Von Andreas Vogel