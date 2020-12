Angesichts der steigenden Corona-Zahlen in Ostprignitz-Ruppin ist unklar, ob der Kreistag wirklich am Montag, 21. Dezember, zu einer Sondersitzung in Kyritz zusammen treten wird. Wichtig ist die Sitzung. schließlich geht es um den Kreishaushalt für 2021. Die Linke plädiert dennoch für ein Verschieben auf Mitte oder Ende Januar.