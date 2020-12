Mehr als 2000 FFP2-Masken hat am Dienstag die Neue Apotheke im Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) an Kunden, die älter als 60 Jahre sind oder an chronischen Vorerkrankungen leiden, verteilen können. Der Ansturm war enorm – auch weil längst noch nicht alle Apotheken die bestellten Masken erhalten haben. Kritik gab es deshalb auch an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU).