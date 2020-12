Corona-Masken: Neuruppiner Apotheker befürchten Missbrauch

Neuruppin

Bei der kostenlosen Vergabe von je drei FFP2-Masken an Menschen über 60 Jahre und chronische Kranke durch die Apotheken kann es zu massiven Missbrauch kommen – weil die Abgabe der Masken derzeit nirgendwo registriert wird.

Apotheker Christoph Sommerfeld (49), der die Neue Apotheke am Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) sowie die Fontane-Apotheke in Neuruppin betreibt, spricht sogar von einem „Masken-Tourismus“. Der Grund: Derzeit kann sich jeder in der Apotheke melden und mit seinem Personalausweis belegen, dass er aufgrund seines Alters Anspruch auf die drei Masken hat. Danach kann er das in der nächstgelegenen Apotheke wiederholen.

Auch Kunden aus Berlin , Hennigsdorf und Stralsund

Sommerfeld hatte am Mittwoch in der Fontanestadt nicht allein Kunden aus Neuruppin und umliegenden Dörfern, sondern auch vereinzelt aus Berlin, Hennigsdorf und Stralsund. Der Apotheker und sein Team hätten sich wenigstens eine Woche mehr Zeit gewünscht, um sich auf das Bestellen und Austeilen der kostenlosen Masken vorbereiten zu können. Denn derzeit kommen sie kaum dazu, die Behälter mit der anderen Ware auszuräumen.

Indes ist Dirk Noeske-Heisinger, der seit 2003 die Paulinen-Apotheke in Neuruppin betreibt, fast ständig beim Telefonieren – um endlich die begehrten Corona-Masken für seine Kunden zu bekommen. Denn erst am Montag sei klar gewesen, dass das Bundes-Gesundheitsministerium keine Kontingente von FFP2-Masken für die Apotheken liefert. Zu dem Zeitpunkt waren die Masken bei den Großhändlern jedoch schon ausverkauft. Noeske-Heisinger hatte am Dienstag Anfragen von etwa 500 Kunden, die er vertrösten musste.

Fälschungssichere Coupons gibt es erst ab Januar

Der Apotheker versteht nicht, warum die Krankenkassen erst ab Januar fälschungssichere Coupons an die Patienten verschicken, damit sie sich dann mit den Coupons FFP2-Masken in den Apotheken abholen können. „Warum ist dieses Prinzip nicht schon jetzt möglich?“, fragt der Neuruppiner.

Trotz dieser Kritik hält der Apotheker den Frust von Kunden, die sich ärgern, bisher noch keine kostenlosen Masken bekommen zu haben, für übertrieben. Schließlich ist die Pandemie bereits seit Frühjahr in aller Munde. „Da sollte sich jeder schon privat bevorratet haben“, so der Apotheker.

