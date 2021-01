Die Entwarnung kam am Abend: Trotz des Engpasses bei dem Wirkstoff gegen das Corona-Virus können die mobilen Teams in Ostprignitz-Ruppin weiter über 80-jährige Senioren in Heimen impfen. Kritik gibt es indes von Amtsdirektoren und Bürgermeistern an Landrat Ralf Reinhardt (SPD) wegen dessen zurückhaltender Kommunikation zum Impfgeschehen in der Region.