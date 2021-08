Das Gesundheitsamt in Neuruppin meldet am Donnerstag drei neue Coronafälle im Landkreis Ostprignitz-Ruppin. Betroffen sind unter anderem ein Schulhort in Neuruppin und ein Sportverein. Infiziert hat sich auch ein Gast der Rhin-Party am vergangenen Wochenende in Alt Ruppin. 700 Menschen haben dort gefeiert.