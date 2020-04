Neuruppin und DRK starten Corona-Hilfe für Certaldo in Italien

Neuruppin/Certaldo

Die Lage in Neuruppins italienischer Partnerstadt spitzt sich in diesen Tagen zu. Bürgermeister Giacomo Cucini ist zwar bemüht, den Bürgern in der Corona-Krise mit einer täglichen Videobotschaft via Facebook Mut zu machen. Doch viele Helfer sind am Ende dessen, was sie leisten können. Das Rote Kreuz aus Certaldo bittet jetzt weltweit um Unterstützung.

Die Toscana, die Region, in der Certaldo liegt, ist von der Corona-Pandemie bisher weniger betroffen als andere Regionen in Italien, etwa die Lombardei ganz Norden des Landes oder die benachbarte Emilia-Romagna. „Trotzdem gibt es offenbar rund herum viele Todesfälle“, sagt Thomas Bruns, der Präsident des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK) in Neuruppin.

Der Kreisverband des DRK ist seit sechs Jahren eng mit seinen Kollegen vom Roten Kreuz in Certaldo verbunden. Die Neuruppiner verfolgen aufmerksam, wie es ihren Partnern in Italien geht. Aus einer ersten Hilfsaktion vor sechs Jahren hat sich inzwischen eine echte Freundschaft entwickelt.

Ronny Sattelmair und Thomas Bruns mit Certaldos Bürgermeister Giacomo Cucini (v.l.). Quelle: privat

Damals haben die Neuruppin auch auf einen Hilferuf reagiert, nachdem den Helfern in Certaldo eines ihrer Fahrzeuge ausgebrannt war und sie nicht wussten, wie sie Ersatz beschaffen sollen. Die Neuruppiner haben mit Spenden geholfen, das Geld für das dringend benötigte neue Auto zusammenzubekommen.

Unmittelbar vor Ostern erreichte Thomas Bruns erneut ein bewegender Brief aus Certaldo. In dem bittet Mauro Dei, der Präsident des Rot-Kreuz-Komitees der italienischen Stadt, erneut um Hilfe. Bruns selbst und andere Mitglieder des DRK Ostprignitz-Ruppin haben sofort privat Geld nach Italien überwiesen, als Hilfe in der allerdringendsten Not.

Die Helfer in Certaldo sind auf jede Spende angewiesen, um Schutzausrüstung, Masken und Desinfektionsmittel für die täglichen Notfalleinsätze besorgen zu können. Selbst hat der Verein keine Reserven mehr.

Helfer in Certaldo arbeiten ehrenamtlich

„Das System funktioniert in Italien völlig anders als hier“, sagt Bruns. Zwar gibt es auch dort einen zentral organisierten Rettungsdienst. Doch der nicht alle Notfälle abdecken. Bei vielen Notrufen rücken die Helfer des Roten Kreuzes aus. „Aber das sind Architekten oder Handwerker.

Die Leute machen das alles ehrenamtlich nach ihrer Arbeit“, sagt Thomas Bruns. Das Rote Kreuz in Certaldo sichert einen Großteil des Rettungsdienstes ab, organisiert einen Einkaufsservice für Menschen, die nicht mehr raus können, bringt Ältere zum Arzt. „All das machen die Freiwilligen aus Leidenschaft und aus einem inneren Gefühl der Menschlichkeit heraus“, schreibt Mauro Dei.

Für Desinfektionsmittel gegen Coronaviren fehlt das Geld

Doch dafür brauchen die Helfer dringend Masken und andere Schutzausrüstung, um sich nicht selbst oder andere mit Coronaviren anzustecken und sehr dringend Desinfektionsmittel. Mauro Dei: „Nach jedem einzelnen Covid19-Einsatz muss man außerdem den ganzen Innenraum der Ambulanz, von der Liege bis zu den Instrumenten, mit speziellen Produkten bzw. Verneblerbehandlung reinigen und desinfizieren.“

Doch den Helfern in Certaldo fehlt dafür das Geld. Zumal üblich Einnahmequellen wie Spendenfeste verboten sind.

Neuruppins Bürgermeister Jens-Peter Golde (M.) übergibt eine erste Spende der Stadt über 1000 Euro für das Rote Kreuz im italienischen Certaldo an Ronny Sattelmair, den Vorstandschef des DRK Ostprignitz-Ruppin (l), und Thomas Bruns, Präsident des DRK-Kreisverbandes OPR. Quelle: Reyk Grunow

„Das ist eine katastrophale Situation dort“, sagt Bruns. Das DRK in Neuruppin starte deshalb gemeinsam mit der Stadt Neuruppin eine eigene Spendenaktion für Certaldo. „Ich habe mich mit allen Fraktionsvorsitzenden abgestimmt“, sagt Bürgermeister Jens-Peter Golde alle haben zugestimmt, dass die Stadt 1000 Euro als erste Soforthilfe aus dem Fonds für die Städtepartnerschaften nach Italien überweist. Rathauschef Golde und DRK-Chef Bruns hoffen, dass sich viele Ruppiner anschließen. Certaldo ist Neuruppins älteste Partnerstadt.

„Wir haben auch überlegt, ob wir hier Material besorgen können oder zum Beispiel die Firma Atotech um weitere Desinfektionsmittel bitten sollen“, sagt Golde. Doch selbst wenn das klappt: Wie bekommt man das Material sicher 1300 Kilometer weit nach Certaldo? Am Ende waren sich Stadt und DRK einig: Geldspenden helfen am besten.

Das Rote Kreuz Certaldo hat zwar eine Spendenmöglichkeit auf seiner Facebookseite eingerichtet. Spender können Geld aber auch auf das Konto des DRK-Kreisverbandes hier überweisen; dann bekommen sie auch eine Spendenquittung.

Spenden können auf das Konto des DRK Ostprignitz-Ruppin mit der IBAN 1605 0202 1730 0030 40 überwiesen werden. Verwendungszweck: Spende CRI Certaldo.

Von Reyk Grunow