Corona: Neuruppiner Einzelhandel steht in den Startlöchern

Neuruppin

Einmal am Tag treffen sich die Neuruppiner Innenstadthändler in einer Telefonkonferenz. Sie stimmen sich ab, halten sich gegenseitig auf dem Laufenden über Neuigkeiten in der Coronakrise.

Doch die wichtigste Frage konnte am Donnerstag in der Telefonschalte nicht geklärt werden: Wann genau dürfen die kleinen Läden bis 800 Quadratmeter wieder öffnen? Am 20. oder 27. April?

Anzeige

Woidke hat am Mittwoch kein Eröffnungsdatum genannt

In der Pressemitteilung des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke zur Lockerung der Coronaregeln hieß es am Mittwoch, kleinere Geschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche dürften nach Genehmigung eines Corona-tauglichen Hygiene-Konzeptes wieder öffnen – dort wurde kein Datum genannt.

Weitere MAZ+ Artikel

Am Abend sagte der Ministerpräsident dazu, er gehe von einer Öffnung am 27. April aus, wolle sich dazu aber mit Berlin abstimmen.

Regierungssprecher Florian Engels konnte am Donnerstag keine letzte Klarheit bringen. „Der Termin zu weiteren Ladenöffnungen wird morgen im Kabinett beraten und in einer neuen Verordnung festgelegt. Er soll nach Möglichkeit zeitgleich mit Berlin erfolgen. Dazu sind wir in Abstimmung mit Berlin“, sagte er. Deshalb stünden derzeit zwei mögliche Daten im Raum – Montag, 20. April, oder Montag, 27. April.

Konstanze und Carlo Focke warten sehnsüchtig darauf, dass sie ihr Modehaus Bruns am Neuruppiner Schulplatz wieder öffnen dürfen. Die Magazine sind voll mit Saisonware. Quelle: Henry Mundt

Für die Neuruppiner Händlerschaft kein geringer Unterschied. „Wir haben heute morgen schon gejubelt, unsere Mitarbeiter auch. Aber jetzt sind wir wieder unsicher“, sagt Konstanze Focke, die mit ihrem Mann Carlo das Modehaus Bruns am Neuruppiner Schulplatz betreibt.

Das Modegeschäft in bester Lage in der Neuruppiner Innenstadt ist mit 600 Quadratmetern klein genug, um unter die neue Regelung zu fallen. „Wir stehen in den Startlöchern und wären überglücklich, wenn es endlich wieder losgeht“, sagt Konstanze Focke.

Mode wird langfristig bestellt – und kann nicht storniert werden

Für Modegeschäfte wie Bruns ist Zeit buchstäblich Geld. Ein Großteil der Ware ist Saisonware – was im März und April nicht verkauft werden konnte, ist im Mai überholt. Dann kommt schon die Sommerware. „Und wir können die Kollektionen im nächsten Jahr auch nicht mehr anbieten, da sind wieder ganz andere Farben und Schnitte aktuell“, berichtet Konstanze Focke.

Die Ware wird zudem in aller Regel Monate im Voraus bestellt und dann erst produziert. „Wir können die Kollektionen nicht einfach wieder stornieren“, so die Geschäftsfrau. Das bedeutet, dass Bruns wie andere Modegeschäfte jetzt auf einem großen Haufen Ware sitzt und nur hoffen kann, dass die Kundschaft schnell wieder kommt.

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

Konstanze Focke steht auch im Austausch mit anderen Modehändlern – auch großen Geschäften. „Die sind am Boden zerstört über die 800-Quadratmeter-Grenze“, sagt sie. Dabei könne man in 2000 Quadratmeter großen Geschäften viel einfacher die Abstandsregelungen einhalten als in einer kleinen Boutique. Focke versteht die Einschränkung nicht und findet sie gegenüber den großen Geschäften auch ungerecht.

Klein zu sein hat zurzeit einen großen Vorteil. Wenn die Lockerung der Coronaregeln für den Einzelhandel in Kraft tritt, dürfen sämtliche Geschäfte der Neuruppiner Innenstadt wieder öffnen. Das Euroland in der Neuruppiner Karl-Marx-Straße (früher Trend-Kaufhaus) ist mit genau 800 Quadratmetern der größte Laden in der Innenstadt.

Euroland Neuruppin ist genau 800 Quadratmeter groß

Es fällt somit gerade noch unter die neue Regelung. „Ich kann nur spekulieren, wann es los geht“, sagt Inhaber Fred Zippel. Auf alle Fälle seien bis dahin noch einige Vorkehrungen im Sinne der Corona-Hygieneregeln zu treffen. „Aber das kriegen wir hin“, sagt Zippel.

Gähnende Leere im Ruppiner Einkaufszentrum. Dort dürfen zurzeit nur Kaufland, Obi und Rossmann öffnen. Quelle: Henry Mundt

Völlig unsicher war die Lage bis Donnerstag für die Einzelhändler im Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz). Von Seiten der Bundesregierung hieß es zunächst, Shoppingcenter seien von der Lockerung der Coronaregelungen ausgenommen – sie sollen weiter geschlossen bleiben. Ministerpräsident Woidke hat sich zum Thema Shoppingcenter überhaupt nicht explizit geäußert.

Reiz-Management geht von Öffnungserlaubnis aus

„Wir gehen aber davon aus, dass wir die kleinen Läden wieder öffnen dürfen“, sagt Frank Nieguth, der Centermanager des Reiz. Dies bestätigt Regierungssprecher Florian Engels. In Brandenburg dürften alle Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder öffnen, auch die in den Shoppingcentern, so Engels auf Nachfrage der MAZ.

Er weiß, wie verlustreich die lange Schließzeit für den Einzelhandel ist – egal ob große oder kleine Läden „Es haben alle Händler Probleme, das auszuhalten.“

Unklar bleibt zudem, was mit Läden über 800 Quadratmetern ist – für die gibt es noch keinen Eröffnungstermin.

Lesen Sie auch:

Von Kathrin Gottwald