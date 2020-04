Corona: Neuruppiner Hochschule lehrt digital

Neuruppin

Keine feierliche Begrüßung der Studienanfänger, keine „Ersti-Woche“ für die 48 neuen Medizinstudenten, keine Praxistage – die Medizinische Hochschule Brandenburg (MHB) Theodor Fontane hat ihren Lehrbetrieb wegen der Corona-Pandemie radikal umgestellt. Als nach eigenen Angaben erste Uni Deutschlands unterrichtet die Hochschule ihre Studierenden seit dem 6. April ausschließlich digital.

Die Erfahrungen nach zwei Wochen virtuellem Lehrbetrieb seien gut, sagt MHB-Sprecher Eric Alexander Hoffmann. Zwar könne der digitale Unterrichtsbetrieb dauerhaft „kein Ersatz für die Lehre im analogen Raum“ sein. Doch seien die ersten Sitzungen bereits evaluiert worden. „Technisch wie auch inhaltlich hat es gut funktioniert“.

Neuruppiner Hörsäle bleiben leer

Die MHB will vorerst bis zum 3. Mai auf den Präsenzbetrieb verzichten. Doch geht die Uni davon aus, dass der virtuelle Unterricht auch darüberhinaus „für einige Zeit“ fortgesetzt wird. Derzeit werde ein Vorschlag erarbeitetet, wie der Unterricht in den Hörsaal zurückverlegt werden könne, kündigte MHB-Präsident Edmund Neugebauer in der vergangenen Woche an.

Um den Unterricht überhaupt digital anbieten zu können, hatte das Team des Dezernats Studium und Lehre die dafür nötigen technischen Voraussetzungen schaffen müssen. Eine der besonderen Herausforderungen dabei: Wie kann die MHB, die Wert auf die Vermittlung praktischen Wissens legt, praktische Lehrinhalte in virtuelle Räume verlagern?

Lehrvideos zum Bauchschmerz

Gemeinsam mit den studentischen Tutoren hatte die Uni deshalb Lehr- und Anleitungsvideos erstellt, die auf den medizinischen Alltag vorbereiten. Für die Übung „Bauchschmerz“ etwa werde in einem Video die Untersuchung eines Patienten durch zwei Ärzte gezeigt, sagt die Leiterin des Dezernats Studium und Lehre Jacqueline May. „Die Studierenden haben die Möglichkeit mit Hilfe des Videos die praktischen Fertigkeiten an sich selbst, Familienmitgliedern oder WG-Partnern zu üben.“

Eine komplette Simulation des medizinischen Alltags könnten die Lehrvideos nicht liefern, sagt May. „Natürlich können nicht alle praktischen Fertigkeiten zu Hause geübt werden.“ Einige praktische Formate müssten deshalb bei Stationspraktika oder einem Praxistag an einem späteren Zeitpunkt im Semester nachgeholt werden.

Studierende diskutieren im virtuellen Raum

In virtuellen Räumen können Studierende zudem Lehrinhalte diskutieren oder Fragen an Dozenten stellen. „Der Austausch zum aktuellen Thema und das gemeinsame Üben geht damit nicht verloren und fördert das im Moment erschwerte gemeinschaftliche Studieren“, sagt May.

In der vergangenen Woche hatten die Medizinstudierenden des ersten Jahrgangs ihre Abschlussprüfungen in Potsdam absolviert. Vor den Prüfungen war bundesweit intensiv darüber diskutiert worden, ob dieser Termin unter den erschwerten Bedingungen einer Pandemie beibehalten werden soll. Das Land Brandenburg hatte sich in Abstimmung mit der MHB und ihren Studierenden für das Festhalten an dem ursprünglich angesetzten Termin ausgesprochen.

Von Frauke Herweg