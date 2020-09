Neuruppin

Burgen gehen gerade weg wie warme Brötchen. Bistro-Tische bleiben ebenfalls nicht lange im Lager liegen. Genauso wenig die Biertischgarnituren, Zelte und Boxen. „Die Leute feiern wie verrückt“, sagt Detlef Butzke. Trotz Corona. Oder gerade wegen der Pandemie. „Sie sind hungrig nach Festen, weil im großen Rahmen kaum noch etwas stattfindet.“

Gefeiert werde deshalb jetzt im Freundes- und Familienkreis. Dort jedoch mehr denn je, so das Fazit des Veranstaltungsprofis. Detlef Butzke profitiert davon.

Klotzen statt kleckern bei den Festen um Neuruppin

„Die Leute finden keine Gaststätte für ihre Hochzeit, also brauchen sie ein Zelt für ihren Garten.“ Und auch den ganzen Rest an Ausrüstung, den er in seinem Laden und seinen Lagern bereithält. Für die Einschulung und den Kindergeburtstag, die in der Fest-armen Zeit umso größer ausfallen, darf’s aktuell auch eine Hüpfburg sein: „Da klotzen die Leute jetzt eher.“

Detlef Butzke ist Chef von „Sound Edition“. Vor wenigen Tagen ist seine Firma, deren Logo auf fast jeder Fete der Region, aber auch schon mal am Brandenburger Tor oder in der Berliner Wuhlheide auftaucht, 25 Jahre alt geworden. „Das ist schon krass“, kommentiert der Neuruppiner knapp, grinst aber stolz dabei.

Detlef Butzke startete als Moderator ohne Schein

Ein Fest hat er nicht steigen lassen. „Feiern – das tun wir jede Woche irgendwo“, winkt Butzke ab. Er lade seine Mitarbeiter deshalb lieber jedes Jahr zu einer kleinen Reise ein. „Davon haben wir mehr.“

Als Moderator in Diskotheken fängt Detlef Butzke zu DDR-Zeiten an – schwarz. Erst als er erwischt wird, macht er einen Lehrgang für den benötigten Schein – und tingelt weiter durch die Tanzpaläste im Inland, aber auch in den sozialistischen Bruderstaaten: in Warschau und am Plattensee.

Neuruppiner betrieb vier Großraumdiskotheken

Nach der Wende betreibt er vier Großraumdiskotheken mit mehr als 30 Mitarbeitern. darunter die in Fehrbellin und in Tüchen bei Pritzwalk. Die Soundmaschinen und die Lichtgeräte baut Butzke selbst.

Mit einem Kredit von 8000 Mark kauft er aber auch im Westen Technik, verkauft sie – und merkt, dass das Geschäftsmodell nicht ohne ist. 1995 gibt er alle seine Diskotheken ab – „da war die Luft raus“ –, eröffnet sein neues Unternehmen, damals noch in einem Büro in Fehrbellin, und baut sein Angebot immer weiter aus.

Das Haus von „Sound Edition“ in der Bechliner Chaussee fällt auf: Das ist gut fürs Geschäft, findet der Firmenchef. Denn finden Kunden wie Kollegen immer hin. Quelle: Henry Mundt

2004 wird aus einem alten Haus mit Backsteinscheune das markante Ensemble im Pink-Türkis-Look an der Bechliner Chaussee, in dem „Sound Edition“ bis heute seinen Hauptsitz hat. Wegen der Magenta-Türen und -Fensterrahmen hatte er Stress mit der Telekom, die sich die Farbe schützen ließ.

Butzke setzte sich durch – und bereut es bis heute nicht. „Unsere bunten Häuser findet jeder, wenn er von der Autobahn nach Neuruppin reinfährt, da brauche ich nicht viel zu erklären.“

Corona-Trotz: „Wir sind noch lange nicht weg vom Fenster“

Klein beigeben, das ist sowieso nichts für den 54-Jährigen. Das fordert ihn erst richtig heraus. „Als der Zeltbauer gesagt hat: ,So was Großes kann ich dir nicht hinstellen’, da haben wir es selbst gemacht – aus Bockigkeit.“ Und das Ding später erfolgreich selbst vermarktet.

Ähnlich trotzig klingen auch die Sätze, die er Anfang Mai auf der Facebookseite der Firma postet: „Von uns aus kann es weitergehen. Wir sind bereit!!! Und noch lange nicht weg vom Fenster.“ Tatsächlich erschüttert der Corona-Lockdown das bis dahin blühende Unternehmen.

Für Nena und Suzi Quatro am Start

„Bis 2019 kannten wir nur eins: die Steigerung“, erzählt Butzke. Bis zu 700 Veranstaltungen im Jahr organisiert er zuletzt. Große und kleine. Konzerte und Geburtstagsfeiern. In Eigenregie wie bei der P 30-Party in der Neuruppiner Pfarrkirche oder dem Neustädter Oktoberfest: als Dienstleister für Stars wie Nena und Suzi Quatro oder als Zulieferer wie im Neuruppiner Stadtgarten, wo Butzkes Team für die Verpflegung zuständig ist.

Dass es nicht ewig nur nach oben gehen kann, ist Detlef Butzke länger klar. Er rechnet schon für 2019 fest mit einem Einbruch der Wirtschaftslage und seiner Geschäfte, mit 10 oder 15 Prozent weniger Umsatz, bildet deshalb Rücklagen – und macht am Ende mehr Gewinn denn je.

In der Corona-Zeit haben die Mitarbeiter von „Sound Edition“ allerhand zu tun gehabt. Sie haben unter anderem die Licht und Tontechnik überholt, 200 Biergarnituren abgeschliffen und einen neuen Boden für das Partyzelt gebaut. Ende Mai waren sie damit fertig – die Aufträge blieben da allerdings noch aus. Erst später trudelten wieder Aufträge herein, allerdings vor allem für kleinere Feiern. Quelle: Henry Mundt

Dann kommt das Virus und mit ihm das Veranstaltungsverbot. Der Betrieb fährt im März auf Null runter. Detlef Butzke entlässt einen Teil der acht Mitarbeiter oder schickt sie in Kurzarbeit. Der Umsatz bricht alleine für die vergangenen drei Monate um 88,48 Prozent ein. Butzke kennt die exakte Zahl aus dem Effeff.

Bedrohlich sei die Lage für sein Unternehmen derzeit aber noch nicht. Zum einen wegen der vielen privaten Feiern. „Große und kleine Veranstaltungen haben sich bei uns immer die Waage gehalten. Jetzt kommt uns die Streuung zugute.“

Das Lager ist jetzt so aufgeräumt wie noch nie. „Das ist der positive Aspekt: Wir haben in der Corona-Zeit Sachen geschafft, die sonst immer liegen geblieben sind“, sagt Firmenchef Detlef Butzke. Nun lauert er wieder darauf, dass es mit größeren Veranstaltungen losgeht. Tatsächlich ist aber nach der kürzlichen Verlängerung des Großveranstaltungsverbots bis Ende des Jahres eher die Absagewelle losgegangen. Quelle: Henry Mundt

Er kennt viele Kollegen, die nur bei Riesenveranstaltungen mitgemacht haben. „Das hat jetzt vielen das Genick gebrochen.“ – Vielen aber auch, dass sie wegen zu geringen Verdiensts nichts zur Seite legen konnten – nicht unbedingt in der Region um Neuruppin, eher in den Ballungszentren. Er hat schon Technik aufgekauft von Bekannten bei Hamburg, die es nicht geschafft haben. „Das ist bitter.“

Zum anderen profitiert Detlef Butzke in der Krise vom finanziellen Fettpolster der Vor-Corona-Zeit. Er glaube an die Faustformel: Für je zehn Jahre Existenz soll ein Unternehmen ein Jahr überleben können. „Wir haben also 2,5 Jahre Zeit – das wäre böse, aber machbar.“

Detlef Butzke macht sich Sorgen um seine Branche

Die Absagewelle rolle allerdings weiter. Und Detlef Butzke macht sich Sorgen um die Branche. „Wir sind der sechstgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland“, sagt er über die Veranstalter. „Und wir werden vergessen.“

Klar haben er und die meisten seiner Kollegen die Corona-Soforthilfe bekommen. Doch die Einmalzahlung sei längst aufgebraucht: Bei Butzke für die Hallenfinanzierung, die Versicherungen, seine 14 Fahrzeuge. Und eine Perspektive auf umfassende Lockerungen fehle nach wie vor.

Die Initiative „Alarmstufe Rot“ buhlt seit Monaten bundesweit um Aufmerksamkeit für die Probleme der Veranstaltungsbranche in der Corona-Krise. Ende Juni machte sie mit rot angeleuchteten Kulturgebäuden auch in der Neuruppiner Region auf die prekäre Lage von Unternehmen und Selbständigen des Wirtschaftssektors aufmerksam. Am 9. September veranstaltet sie eine Großdemo in Berlin. Detlef Butzke steht hinter den Protesten. Er fordert aber auch, dass das Corona-Abstandsgebot von 1,5 Quelle: Alarmstufe Rot

Der Neuruppiner unterstützt deshalb die Forderungen der deutschlandweiten Initiative „Alarmstufe Rot“, die in der kommenden Woche mit mehreren Tausend Teilnehmern in Berlin demonstrieren will. Diese sieht sich als Vertreterin von mehr als einer Million Beschäftigten und fordert weitere Zahlungen und Erleichterungen für die Veranstaltungswirtschaft.

Detlef Butzke hilft aber auch ganz konkret: Er will einen Kollegen in Berlin bei einem Umzug in ein kleineres Lager unterstützen. Das größere müsse dieser räumen, weil er es nicht mehr bezahlen kann. „Wir fahren da zwei Wochen lang umsonst. Bei uns in der Branche gibt es kaum Konkurrenzdenken.“ Dafür aber umso mehr den Wunsch nach einer breiten Solidarität mit den Veranstaltern.

Von Celina Aniol