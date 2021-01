56 neue Corona-Fälle hat das Neuruppiner Gesundheitsamt für das Wochenende im Kreis Ostprignitz-Ruppin gemeldet. Zudem ist ein weiterer Mensch an oder mit dem Virus in Neuruppin gestorben. Fast 100 an Covid 19 Erkrankte werden derzeit in Krankenhäusern behandelt, zwölf müssen sogar beatmet werden.