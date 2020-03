Seit Mittwoch fahren alle Kitas in Neuruppin im Notbetrieb. Es dürfen nur noch Kinder von Eltern in genau festgelegten Berufsgruppen betreut werden. Neuruppins Stadtverwaltung hat zunächst 311 Ausnahmeanträge genehmigt. Es könnten aber noch mehr werden.

Nur wenige Kinder wurden am Mittwoch von ihren Eltern in die Kita Gänseblümchen an der Saarlandstraße in Neuruppin gebracht. Eltern dürfen ihre Kinder nur noch mit Ausnahmegenehmigung in Kita oder Hort betreuen lassen. Quelle: Henry Mundt