Neuruppin

Die zunächst für 14 Tage geltenden besonderen Schutzmaßnahmen gemäß der Corona-Eindämmungsverordnung des Landes werden im Landkreis Ostprignitz-Ruppin verlängert. Die Verlängerung tritt am Montag, 12. April, in Kraft und gilt für mindestens weitere sieben Tage. Das teilte die Kreisverwaltung Ostprignitz-Ruppin am Freitag mit.

Diese Regeln gelten ab Montag, 12. April, weiter:

Treffen mit nur einer haushaltsfremden Person erlaubt

Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet. Private Feiern und Zusammenkünfte sowie Freizeitaktivitäten sind nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer weiteren haushaltsfremden Person gestattet. Kinder bis 14 Jahre sind davon ausgenommen.

Sport nur draußen sowie allein oder zu zweit

Sport ist nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushaltes erlaubt – auch draußen. Quelle: Frank Rumpenhorst

Auf allen Sportanlagen unter freiem Himmel ist der Individualsport auch für Kinder nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts zulässig. Diese Regel gilt auch für Kinder.

Museen und Bibliotheken müssen schließen

Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken sind für den Publikumsverkehr weiterhin geschlossen.

Einzelhandel bleibt zu – bis auf Ausnahmen

Viele vor allem kleinere Geschäfte müssen wieder schließen. Quelle: Jens Büttner

Der Einzelhandel bleibt geschlossen. Aber es gibt diverse Ausnahmen. Öffnen dürfen außer dem Großhandel folgende Geschäfte:

– Lebensmittelgeschäfte und Getränkemärkte– Drogerien– Apotheken– Sanitätshäuser und Reformhäuser– Babyfachmärkte– Buchhandel und Zeitungsläden– Tierbedarfshandel und Futtermittelmärkte– Baufachmärkte– Baumschulen– Gartenfachmärkte– Gärtnereien und Floristikgeschäfte– landwirtschaftliche Direktvermarkter von Lebensmitteln– Tankstellen– Tabakwarenhandel– Lebensmittelstände auf Wochenmärkten– Banken und Sparkassen– Poststellen– Optiker und Hörgeräteakustiker– Reinigungen und Waschsalons– Auto- und Fahrradwerkstätten– Abhol- und Lieferdienste.

Friseure dürfen offen bleiben

Die Salons dürfen offen bleiben. Quelle: Arne Dedert

Friseurgeschäfte dürfen weiter offen bleiben. Das Gleiche gilt für andere Geschäfte aus dem Bereich „körpernahe Dienstleistungen“ – etwa Kosmetik oder Pediküre.

Geldbußen bis zu 25.000 Euro

Wer vorsätzlich gegen die Corona-Regeln verstößt, kann mit saftigen Bußgeldern bestraft werden. Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet werden.

Gesetzliche Grundlage dafür ist die aktuelle siebte Fassung der Corona-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg vom 19. März. Danach ist der Landkreis verpflichtet, die Überschreitung des Inzidenzwertes von 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen öffentlich bekanntzugeben und entsprechend strengere Regeln zu verkünden.

Einzelheiten können der Siebten SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg entnommen werden. Diese gilt vorerst bis einschließlich 25. April

Von MAZonline