Neuruppin

Für die 25 Menschen im Neuruppiner Obdachlosenheim soll es kommende Woche endlich soweit sein: Sie alle sollen gegen das Coronavirus geimpft werden. „Der Termin wurde zusammen mit dem Landkreis vereinbart. Die Mitarbeiter dort sind sehr bedacht und haben die Problematik vor Augen“, sagt Tobias Kindt, Geschäftsführer vom Diakonischen Werk Ostprignitz-Ruppin, welches das Obdachlosenheim betreibt.

Angedacht sei der Termin für Montag, den 12. April. Noch gebe es aber letzte organisatorische Details zu klären. Laut eines Gesprächs mit Tobias Kindt am Donnerstag fehle beispielsweise noch der Impfarzt. „Dass die Menschen aber bald geimpft werden, ist klar“, sagt er. Geplant ist, dass ein Impfteam in das Obdachlosenheim kommt und die Impfungen dort stattfinden.

Bisher gab es keine Infektion in der Einrichtung

Die Obdachlosen der Unterkunft seien glücklich darüber, jetzt dran zu sein. „Die Impfbereitschaft der Menschen ist wirklich hoch“, sagt Tobias Kindt. Insgesamt finden 25 Menschen Platz in der Einrichtung. Jedes Zimmer ist mit zwei Bewohnern belegt, zudem gibt es eine Gemeinschaftsküche- und ein Bad. Drei Mitarbeiter hat die Unterkunft, welche sich um die Personen kümmern. Sie wurden schon im Februar diesen Jahres geimpft.

Glücklich ist Tobias Kindt auch, weil es seit Beginn der Pandemie keine einzige Infektion in der Unterkunft gegeben habe. „Soweit wir es umsetzen können, halten wir uns an den Infektionsschutz“, sagt Tobias Kindt. Dazu gehören etwa alle gängigen Hygiene- und Sicherheitsregeln, beispielsweise Abstände zu wahren und eine Maske zu tragen. Die Vorgabe aber des Landes, jedes Zimmer nur mit einer Person zu belegen, korreliere mit der Verpflichtung der Einrichtung. „Wir sind verpflichtet, den Menschen Schutz zu geben und ihnen zu helfen, wo wir können“, sagt Tobias Kindt. Allerdings gebe es genügend Schnelltests, zudem seien sie angehalten, ihre Kontakte so gering wie möglich zu halten.

Sie haben ganz andere Sorgen

Als besonders gefährdet bezüglicher einer Corona-Infektion sieht Tobias Kindt obdachlose Menschen aber nicht an. „Sie müssen sich wie jeder andere auch an die Regeln halten“, sagt er. Sie alle tragen ihre Maske und halten die Abstände ein. Auch glaubt er nicht, dass sich die Pandemie zusätzlich auf ihre Psyche auswirkt.

Oft hätten sie genügend andere Probleme, nicht selten auch eine Suchtkrankheit, mit denen sie schon genügend zu kämpfen haben. In dem Obdachlosenheim seien einige Jugendliche, die Suchtprobleme haben. Bei anderen seien es etwa Mietschulden oder Räumungsklagen, mit denen sie zu kämpfen haben.

Mit Spenden kann geholfen werden

„Es ist letztlich wie in der Bevölkerung – den einen trifft es mehr, den anderen weniger“, sagt er. Froh ist er vor allem, dass der Landkreis bei den Impfungen auch an die Menschen in seiner Unterkunft gedacht hat. „Das Ziel ist, schnellstmöglich alle Menschen zu impfen, dazu gehören auch die Menschen in Obdachlosenheimen“, sagt er.

Zudem hofft er weiterhin auf Spenden, mit denen man den Obdachlosen vor allem Essen anbieten könne. Dies sei vor allem wichtig, weil auch die Tafeln in der Pandemie immer wieder schließen müssen. „Wir sind weiterhin auf Spenden angewiesen. Mit dem Geld kaufen wir vor allem Konserven, weil sie haltbarer sind“, sagt Tobias Kindt.

Von Steve Reutter