Sieben neue Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt Neuruppin am Dienstag für Ostprignitz-Ruppin gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut bei 35,4 – und damit den vierten Tag hintereinander über der Marke von 20. Bleibt das auch am Mittwoch so, gilt ab Donnerstag, 9. September, wieder eine erweiterte Testpflicht.