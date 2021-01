Die Kreisverwaltung in Neuruppin hat technische Probleme mit den Anträgen zur Kita-Notbetreuung in Ostprignitz-Ruppin. Der Landkreis hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) weiterhin einen der höchsten Corona-Inzidenzwerte in Deutschland. Das Gesundheitsamt meldete am Wochenende 67 neue Infektionen und vier weitere Todesfälle.