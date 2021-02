Corona: Ostprignitz-Ruppin meldet 138. Todesfall

Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Dienstag sieben Neuinfektionen sowie einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Die Zahl der Toten seit Ausbruch der Pandemie ist damit in Ostprignitz-Ruppin auf 138 gestiegen.

40 Menschen werden derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt, 13 davon auf einer Intensivstation. Sechs Patienten müssen beatmet werden.

Noch 298 aktive Corona-Fälle

Aktuell gibt es demach im Landkreis 298 aktive Corona-Fälle, die meisten weiterhin in Neuruppin (123), gefolgt von Wittstock (44) sowie der Gemeinde Fehrbellin und dem Amt Lindow (je 23).

Im Amt Temnitz gibt es demnach 18 Infektionen, in Kyritz 16, in Rheinsberg 15, in der Gemeinde Wusterhausen sowie im Amt Neustadt jeweils 13 und in der Gemeinde Heiligengrabe zehn.

Prignitz mit dem höchsten Inzidenzwert in Brandenburg

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut dem Landesgesundheitsamt am Dienstag bei 60,7. Zum Vergleich: In Oberhavel lag der Wert bei 89,7, im Havelland bei 88,9 und in der Prignitz bei 193 – das ist der mit Abstand höchste Wert in Brandenburg und laut dem Berliner Robert-Koch-Institut (RKI) auch deutschlandweit ganz weit oben.

Eine rechte Erklärung für den hohen Inzidenzwert in der Prignitz gibt es bisher nicht. Das Gesundheitsamt in Perleberg hat darauf verwiesen, dass in der Prignitz im Gegensatz zu anderen Regionen alle Kontaktpersonen auf das Virus getestet würden.

Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt liegt der Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin wie am Montag bei 57,7. Demzufolge wurden seit Ausbruch der Pandemie 3257 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis registriert. 2821 Menschen gelten inzwischen als genesen.

Von Andreas Vogel