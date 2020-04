Welche Eltern dürfen nach den Lockerungen wegen der Corona-Krise ihre Kinder wieder in eine Kita bringen? Diese Frage blieb am Montag in Ostprignitz-Ruppin unbeantwortet. Der Grund: Der Kreis will seine Neuregelung erst mit den Amtdirektoren und Bürgermeistern abstimmen.