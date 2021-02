Corona: Ostprignitz-Ruppin prüft alle positiven PCR-Tests auf Mutationen

Neuruppin

Das Neuruppiner Gesundheitsamt hat am Montag einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gemeldet. Damit ist die Zahl der Corona-Toten in Ostprignitz-Ruppin seit Beginn der Pandemie auf 142 gestiegen.

Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen geht derweil weiter zurück. Am Montag gab es laut Gesundheitsamt lediglich einen neuen Corona-Fall in Ostprignitz-Ruppin.

Aktuell müssen drei Personen beatmet werden

In den drei Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock werden demnach aktuell 27 Menschen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt, fünf davon auf einer Intensivstation. Drei Patienten müssen beatmet werden.

Ein Sprecher des Landkreises betonte am Montag zudem, dass seit Ende Januar alle positiven PCR-Tests in Ostprignitz-Ruppin auf Anzeichen von Mutationen untersucht werden. Gebe es Auffälligkeiten, folgt eine sogenannte Sequenzierung, um die Variante der Mutation zu bestimmen. Bisher sind in Ostprignitz-Ruppin 16 Fälle der britischen Corona-Mutante bekannt geworden.

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist deutlich gesunken

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis ist innerhalb eines Tages um 20 gesunken, von 280 auf 260. Die meisten Infektionen gibt es weiterhin in Neuruppin (106). Allerdings ist auch hier die Zahl der Corona-Fälle deutlich zurück gegangen. Am 21. Januar war mit 526 Infektionen der Höchststand in der Fontanestadt vermeldet worden. Damals gab es 1100 aktive Corona-Infektionen im Landkreis.

Auch in den anderen Kommunen sind die Fallzahlen deutlich gesunken. So sind in Wittstock aktuell 48 Corona-Fälle bekannt, vor gut vier Wochen waren es noch mehr als 200. Im Amt Lindow gibt es derzeit 20 Infektionen, in der Gemeinde Fehrbellin 18 und in Rheinsberg 15.

Im Amt Temnitz, in Kyritz sowie in der Gemeinde Wusterhausen sind aktuelle jeweils zwölf Corona-Fälle bekannt, in der Gemeinde Heiligengrabe neun und im Amt Neustadt acht.

Prignitz hat weiter den höchsten Inzidenzwert in Brandenburg

Der sogenannte 7-Tagesinzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin lag laut dem Landesgesundheitsamt am Montag bei 42,5. Zum Vergleich: In der benachbarten Prignitz lag der Wert laut Land mit 118,2 weiterhin am höchsten im Land Brandenburg. In diesen Werten sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Montagnachmittag gemeldet haben.

Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt liegt der Inzidenzwert im Landkreis weiterhin bei 45,5.

Gelegt hat sich die Aufregung darüber, dass Landrat Ralf Reinhardt (SPD) in der vergangenen Woche auch Personen zum Impfen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca eingeladen hat, die zur dritten Impfgruppe gehören, obwohl noch nicht alle Menschen aus der Impfgruppe zwei geimpft wurden. Der Landrat war deshalb vom Gesundheitsministerium gerügt worden.

Ein Impfangebot für alle über 80-Jährigen

Nun will Brandenburg sein Impfangebot wegen angekündigter Lieferungen ausweiten. Demnach sollen alle über 80-Jährigen per Brief ein Impfangebot erhalten, hieß es am Montag in Potsdam.

Ob und wann damit der Impfbus in Ostprignitz-Ruppin wieder starten kann, das ist aber unklar. In Kyritz wurden am Montag etwa 200 Menschen mit dem Wirkstoff von Astra-Zeneca geimpft. Dieser ist in Deutschland nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen.

