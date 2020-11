Neuruppin

Quarantäne, Homeschooling, Präsenzunterricht als Ausnahme: Auch an Schulen im Landkreis Ostprignitz-Ruppin machen sich die steigenden Corona-Zahlen im Schulalltag bemerkbar. In dieser Situation fragen sich viele Eltern, was sie machen sollen, wenn ihr Kind mit Schnupfen und Kopfweh nach Hause kommt. Immerhin könnte es ja Covid-19 sein – oder aber nur eine simple Verkühlung. Die Internistin Karin Harre aus Walsleben erläutert im MAZ-Interview, auf was Eltern achten müssen und wie sie sich und ihre Liebsten am besten vor einer Ansteckung schützen.

Frau Harre, bei den Kinder- und Jugendärzten in Ostprignitz-Ruppin füllen sich derzeit die Wartezimmer: mit schniefenden und hustenden Patienten. Viele Kollegen sehen sich angesichts des großen Andrangs bereits an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt. Erkältungskrankheiten sind im kühlen November ja an und für sich nicht ungewöhnlich - wäre da nicht die Covid-19-Pandemie, die viele Eltern verunsichert. Raten Sie zum Arztbesuch?

Ich rate grundsätzlich dazu, Erkältungsanzeichen mit medizinischer Expertise abklären zu lassen. Dafür muss man nicht unbedingt physisch die Praxis aufsuchen. Sowohl bei Kinderärzten als auch beim Hausarzt gibt es die Möglichkeit, telefonische Sprechstunden abzuhalten. Der Arzt kann nach einem eingehenden Gespräch meistens schon ganz gut einschätzen, ob er den Patienten lieber doch abhören möchte, oder ob er ihn für ein paar Tage krankschreibt. Mit der Krankschreibung per Telefon gibt es für Menschen mit leichten Atemwegserkrankungen derzeit eine gute Alternative zum Praxisbesuch. Diese Möglichkeit sollten sowohl Eltern als auch Kinder nutzen.

Nicht jeder mit Grippe-Symptomen kann auf Covid-19 getestet werden. Quelle: imago images/MiS

Halten Sie für Kinder mit grippeähnlichen Symptomen einen Corona-Test prinzipiell für sinnvoll?

Gemäß der Kriterien des Robert-Koch-Instituts und des Bundesministeriums für Gesundheit macht ein Test bei anhaltenden, schweren grippeähnlichen Symptomen, die typisch für Covid-19 sind, absolut Sinn. Auch ist ein Corona-Test angebracht, wenn jemand Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person hatte, oder sich einige Zeit im Ausland in gekennzeichneten Risikogebieten aufgehalten hat. Im Zweifel ist ein Gespräch mit dem Gesundheitsamt hilfreich. Ich kann Patienten mit lediglich leichten Erkältungssymptomen nur raten: Bleiben Sie zuhause und kurieren Sie sich aus! Das gilt für Kinder genauso wie für Erwachsene. In Neuruppin wie andernorts arbeiten die Testlabore bereits jetzt schon am Limit. Es ist also gar nicht möglich, alle Personen, die covid-19-ähnliche Symptome haben, testen zu lassen.

Heißt das auch, dass Sie Eltern empfehlen, den schniefenden Sohn oder die hüstelnde Tochter ein paar Tage aus der Kita oder der Schule herauszunehmen?

Ich würde mein Kind mit Erkältungssymptomen lieber zwei, drei Tage zuhause lassen, als Ansteckungen von anderen zu riskieren. Wenn es dem Kind nach dieser kurzen Zeit schon wieder besser geht, kann er oder sie ohne Bedenken wieder in die Kita beziehungsweise in die Schule gehen. Es geht darum, Infektionsketten zu durchbrechen. Wenn ich mir die aktuelle Situation insbesondere an den Schulen angucke – auch hier im Landkreis –erschrecke ich vor den hohen Covid-19-Infektionszahlen dort. Als Hausärztin möchte ich an dieser Stelle auch an die Arbeitnehmer appellieren: Spielen Sie nicht den vermeintlich Tapferen und schleppen Sie sich zur Arbeit. Wenn andere wegen mir in Quarantäne müssen, ist niemandem geholfen. Die Corona-Pandemie ist nicht die Zeit für preußische Arbeitsmoral.

Hatschi! Im Herbst nehmen Erkältungskrankheiten zu. Quelle: Robert Kneschke - stock.adobe.com

Gibt es von der Brandenburger Landesregierung Richtlinien zum Verhalten für Eltern, deren Kinder erkältet sind? Zum Beispiel empfiehlt das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Rheinland-Pfalz, dass ein Kind bei leichten Erkältungsanzeichen weiterhin die Schule besuchen soll.

Tatsächlich hat das Brandenburger Bildungsministerium im September eine Handreichung an Schulen und Kitas geschickt, in denen klar gestellt wurde, dass Lehrer und Erzieher Kinder bei Corona-Verdacht nicht eigenmächtig nach Hause schicken müssen. Prinzipiell wurde gesagt, dass Kinder ohne Fieber die jeweilige Einrichtung besuchen dürfen. Ich bin mir nicht sicher, ob das Ministerium angesichts der derzeitigen Infiziertenzahlen noch zu dieser Handreichung steht. Jenseits irgendwelcher Richtlinien kann ich nur noch mal an die Eigenverantwortung der Eltern appellieren, um ihre Kinder, andere und sich selber zu schützen: Bei Erkältungssymptomen bleibe ich zuhause!

Einige Schulen und Kitas haben sich selbst eine 24 Stunden Regel auferlegt. Die besagt, dass leicht erkältete Kinder erst wieder in die Einrichtung kommen dürfen, wenn sie mindestens 24 Stunden lang weitgehend symptom- und 36 Stunden lang fieberfrei sind. Ist diese Regelung sinnvoll?

Das halte ich im Prinzip für eine gute und praktikable Idee. Die Regel deckt sich mit meinen Empfehlungen.

Laut den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Ständigen Impfkommission gibt es für dieses Jahr keine generelle Grippe-Impf­empfehlung für Kinder in Deutschland. Quelle: dpa-tmn

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hat gefordert, in diesem Herbst möglichst viele Kinder gegen Grippe impfen zu lassen. Damit könnten Verwechslungen von Influenza-Erkrankungen mit Covid-19 vermieden werden. Schließen Sie sich dieser Meinung an?

Laut den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und der Ständigen Impfkommission gibt es für dieses Jahr keine generelle Impf­empfehlung für Kinder in Deutschland. Influenzaimpfungen werden Kindern nahegelegt, die ein höheres Risiko für Komplikationen besitzen, weil sie unter bestimmten Vorerkrankungen wie Asthma oder Diabetes leiden. Die rund 25 Millionen Impfdosen, die wir bundesweit gegen die Grippe zur Verfügung haben, reichen auch gar nicht aus, um alle Kinder zu impfen. Der Vorrat sollte älteren Menschen, Kranken und anderen Risikogruppen vorbehalten bleiben.

Zur Person Dr. med. Karin Harre arbeitet in Walsleben in der Gemeinde Amt Temnitz als niedergelassene Allgemeinmedizinerin. Seit 2017 ist sie Vorsitzende des Hausärzteverbandes Brandenburg.

