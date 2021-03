Zwei der drei am Montag gemeldeten Corona-Fälle betreffen Patienten der Ruppiner Kliniken in Neuruppin. Die Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin ist auf fast 160 gestiegen. Das Corona-Schnelltest-Angebot wird erweitert: Ab Dienstag sind diese Tests auch in Kyritz, ab Mittwoch in Wittstock möglich.