Neuruppin

Am Wochenende wurden von Polizeiin Neuruppin gleich zwei Verstöße gegen die aktuelle Eindämmungsverordnung festgestellt.

Neuruppin: Zu viele Jugendliche an einem Platz

So traf die Polizei am Samstag gegen 21:15 Uhr auf dem Fontaneplatz in Neuruppin insgesamt 15 Personen zwischen 15 und 18 Jahren an, was die derzeit erlaubte Zahl übersteigt. Die Personalien der 15 Jugendlichen wurden festgestellt und ihnen ein Platzverweis ausgesprochen. Die Gruppe löste sich daraufhin auf. Dennoch gibt es einen Bericht an das Gesundheitsamt des Kreises.

Am Sonntag gegen 1.30 Uhr stellte die nächtliche Polizeistreife eine Personengruppe in der Karl-Liebknecht-Straße fest. Unter den acht Personen im Alter von 16 bis 21 Jahren befand sich mindestens eine nicht ungeimpfte Person, sodass auch hier ein Verstoß gegen die Eindämmungsverordnung vorlag. Auch hier wurde das Gesundheitsamt in Kenntnis gesetzt.

Eindämmungsverordnung erlaubt nur zehn Personen pro Treffen

Laut der seit dem 27. Dezember geltenden Eindämmungsverordnung sind nur noch Zusammenkünfte mit bis zu zehn Anwesenden gleichzeitig erlaubt. Dies gilt sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien. Sollte ein Teilnehmer nicht geimpft oder genesen sei, darf sich dieser nur mit maximal zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen.

Von MAZ-online