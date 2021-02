Corona-Prämie für Neuruppiner Klinikbeschäftigte in Sicht

Neuruppin

Durch die Corona-Pandemie besonders belastete Beschäftigte der Ruppiner Kliniken dürfen nun doch darauf hoffen, für ihre aufreibende Arbeit eine Prämie zu erhalten. Zwar hat das Bundeskanzleramt auf den offenen Brief, den Betriebsräte aus Neuruppin mit der Forderung nach einer finanziellen Anerkennung Mitte Januar an Angela Merkel (CDU) geschrieben hatten, noch nicht geantwortet.

Jedoch wurde am Montag bekannt, dass die Bundesregierung 450 Millionen Euro als Anerkennung für Klinikbeschäftigte und Reinigungspersonal in den Krankenhäusern zur Verfügung stellen will.

In der ersten Runde nicht bedacht

„Das wäre sehr angebracht“, sagte Jana Kretschmer, Betriebsrätin der Pro-Klinik-Holding in Neuruppin. Denn bisher hat der Bund lediglich an die Klinikbeschäftigten gedacht, die während der ersten Corona-Welle bis Ende Mai 2020 Corona-Infizierte medizinisch versorgt haben. Dafür stellte der Bund 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Beschäftigte in Kliniken mit mehr als 500 Betten, die mindestens 50 Covid-Patienten behandelt haben, sowie kleinere Kliniken, die mindestens 20 Covid-Patienten versorgten, durften auf eine Prämie von bis zu 1000 Euro je Person hoffen – wobei die Kliniken selbst entscheiden konnten, wie hoch die Prämie für den jeweiligen Beschäftigten ausfällt.

Jetzt ist sogar von 1500 Euro je Mitarbeiter die Rede

Nun soll sogar eine Prämie bis zu 1500 Euro je Mitarbeiter möglich sein. „Der Bund nimmt deutlich mehr Geld in die Hand, weil es zum Jahresende viel mehr Corona-Fälle als im Frühjahr gab und damit viel mehr Kliniken mit der Prämie rechnen können“, sagte der Neuruppiner CDU-Bundestagsabgeordnete Sebastian Steineke. Er geht deshalb davon aus, dass nicht allein Beschäftigte des Neuruppiner Krankenhauses, sondern vermutlich auch Mitarbeiter der KMG-Klinik in Kyritz auf eine finanzielle Anerkennung für ihre Arbeit unter physischer und psychischer Höchstbelastung rechnen können.

In den Ruppiner Kliniken waren um die Weihnachtszeit bis zu 100 Covid-Patienten gleichzeitig behandelt worden – so viele wie in keinem anderen Krankenhaus in der Mark.

Linke: Eine bessere Bezahlung ist längst überfällig

„Jede bessere Bezahlung ist längst überfällig“, sagte Kirsten Tackmann, Bundestagsabgeordnete der Linken aus Tornow bei Kyritz. Tackmann begrüßt jede finanzielle Anerkennung von „systemrelevanten Berufen“ – allein schon deshalb, weil sich sonst der Eindruck verfestige, dass systemrelevante Berufe besonders schlecht bezahlt werden.

Die Politikerin hielte es für gut, wenn sich die Gesellschaft grundsätzlich die Frage stellen würde, warum technische Berufe in der Regel besser bezahlt werden als die Arbeit an und mit Menschen.

Die Prämie soll bis Ende Juni ausgezahlt werden

Das Bundeskanzleramt in Berlin ließ am Montag übrigens die Frage unbeantwortet, wie viele Kliniken sich noch wegen einer „Corona-Prämie“ für ihre Mitarbeiter an Angela Merkel gewandt haben. Für Betriebsrat Christian Scherkenbach in Neuruppin ist das auch unerheblich. Viel wichtiger sei, dass nun wesentlich mehr Beschäftigten auf diese Weise für ihre Arbeit gedankt werde.

Die Prämie soll demnach bis Ende Juni an die Beschäftigten ausgezahlt werden. Anspruchsberechtigt sind nach bisherigem Stand wohl gut 1000 von knapp 1600 Kliniken. Bei der ersten „Corona-Prämie“ waren lediglich die Beschäftigten von 434 Krankenhäusern bedacht worden.

