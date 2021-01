Neuruppin

Die Wirtschaftsfördergesellschaft REG bietet Unternehmen in der Prignitz und Ostprignitz-Ruppin ab sofort mobile PCR-Tests für die Mitarbeiter an. Ab fünf zu testenden Personen können Unternehmer der Region das Testmobil anfordern. Pro Test werden dann 60 Euro berechnet, hinzu kommt eine Kilometerpauschale für die Anfahrt.

Christian Fahner, der Geschäftsführer der REG, unterbreitet dieses Angebot gemeinsam mit dem Unternehmerverband Autobahndreieck Wittstock. Dessen Chef Mike Blechschmidt hatte in seinem Netzwerk nachgefragt, um herauszufinden: Gibt es für ein derartiges Testangebot überhaupt einen Bedarf?

Klare Antwort: Ja, und wenn es den gibt, muss es schnell gehen. Bislang konnten Mitarbeiter mit Coronaverdacht sich nur vom Hausarzt oder einem Testzentrum testen lassen.

„Wir sind ja dafür da, die hiesige Wirtschaft zu unterstützen“, sagt Christian Fahner. „Und wenn es eben das ist, was die Wirtschaft jetzt braucht, dann bieten wir eben das an.“ Normalerweise, so Fahner, „wären wir jetzt alle auf der Grünen Woche in Berlin“ und würden Standortmarketing machen. „Aber nun haben wir ganz andere Themenfelder.“

Ein bisschen Glück war auch im Spiel, dass Fahner dieses Angebot machen konnte. Denn in seinem Unternehmer-Netzwerk ist auch eine Jung-Unternehmerin, die coronabedingt jetzt nicht durchstarten kann, als gelernte Krankenschwester aber die nötigen medizischen Fachkenntnisse für die Tests mitbringt.

Darüber hinaus konnte über den Kontakt zu verschiedenen Pflegediensten ein weitere Fachmann in Berlin vermittelt werden, der das Testteam berät und anfangs auch begleitet. „Langfristig wollen wir das natürlich mit Leuten aus der Region abbilden“, so Fahner.

Testmobil kann telefonisch geordert werden

In der Praxis läuft das dann so: Der Unternehmer bestellt das Testmobil unter der Telefonnummer 03391-82 20 92 00 bei der REG. Das schickt schnellstmöglich das Auto mit den Tests los. Die kann sich die REG direkt beim Neuruppiner LADR-Labor holen und nach den Tests auch die Proben dort abliefern. LADR liefert in der Regel bis zum darauffolgenden Tag die Testergebnisse.

Das Gesundheitsamt des Kreises Ostprigntiz-Ruppin in Neuruppin ist ebenfalls eingebunden und hat grünes Licht gegeben. Positive Ergebnisse werden vom Labor direkt an das Gesundheitsamt gemeldet. Bei größeren Tests ab 100 Personen muss das Gesundheitsamt zudem vorab informiert werden.

„Wir glauben, dass das ein gutes Angebot ist, um größeren Schaden von den Unternehmen abzuwenden, wie er im Falle eines Coronaausbruchs entstünde“, ist Fahner überzeugt. Die PCR-Tests, bei denen das Coronavirus im Erbgut nachgewiesen wird, gelten aktuell als das sicherste Verfahren, um eine Infektion festzustellen.

Von Kathrin Gottwald