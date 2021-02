Träger von Kitas und Einrichtungen der Jugendhilfe in Neuruppin sind irritiert. Das Land fördert bis Ende April lediglich zwei Antigen-Schnelltest pro Person. Das Amt Temnitz bietet deshalb selbst Tests für Mitarbeiter an. Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Mittwoch zwölf neue Infektionen sowie einen weiteren Todesfall.