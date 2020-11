Radensleben

Kittel, Handschuhe, große Plastikbrille – Pflegedienstleiterin Simone Martschinke zieht Schutzkleidung an, bevor sie ihren Gast einem Corona-Schnelltest unterzieht. Nein, kein umständliches Procedere, findet Martschinke. „Man nimmt es gerne in Kauf.“

Als eines der ersten Seniorenwohnheime in der Region bietet der Senioren-Wohnpark Radensleben seit Mitte November allen Besuchern einen Corona-Schnelltest an. Martschinke und ihre Kollegen testen täglich bis zu fünf Besucher.

Auch Lieferanten, Physiotherapeuten oder ehrenamtliche Hospizbegleiter, die regelmäßig den Wohnpark besuchen, werden ein Mal in der Woche getestet.

Pflegedienstleiterin Simone Martschinke hat sich schulen lassen, um die Schnelltests machen zu können. Quelle: Frauke Herweg

Nur speziell geschultes Personal darf den Test machen. Auch Martschinke ließ sich in einer Schulung zeigen, wie man einen Abstrich im Rachen macht. „Da sind die meisten Viren“, sagt sie. Nur ein kleiner Kratzer im Rachen – dann taucht Martschinke das dünne Abstrichstäbchen in eine Lösung. Eine winzige Menge dieser Lösung – „drei Tröpfchen reichen“ – tupft sie anschließend auf das ovale Fenster des Schnelltests. Nach einer Viertelstunde – Martschinke stellt einen Wecker – liegt das Ergebnis vor.

Corona-Testverfahren im Überblick Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Corona-Virus nachzuweisen: PCR-Tests weisen den Erreger direkt nach; die Proben werden in Laboren analysiert. PCR-Schnelltests nutzen die gleiche Methode, aber vereinfacht. Sie sind etwas ungenauer, müssen nicht in Laboren durchgeführt werden. Antigentests können den Erreger ebenfalls direkt nachweisen, müssen aber bestimmte Kriterien erfüllen, um aussagekräftig zu sein. Antikörpertests weisen vor allem eine abgelaufene Infektion nach, wenn der Körper bereits Antikörper gegen den Erreger gebildet hat. Antikörpertests sagen nichts darüber aus, ob die Betroffenen noch infektiös sind, wie lange die Infektion zurück liegt oder ob ein ausreichender Immunschutz gegen vorliegt. Die PCR- und Antigentests haben das Ziel, eine Infektion zu diagnostizieren, um den Erkrankten zu isolieren – so soll die Virusausbreitung eingedämmt werden. Beim Antikörpertest geht es darum herauszufinden, wie viele Menschen der Bevölkerung die Infektion schon durchgemacht haben.

Das Ergebnis lässt sich ganz ähnlich wie bei einem Schwangerschaftstest ablesen. Bildet sich anschließend im Ergebnisfenster neben dem lilafarbenen Kontrollstreifen ein zweiter Streifen, so ist der Getestete mit hoher Wahrscheinlichkeit corona-positiv.

Corona-Schnelltest Quelle: Frauke Herweg

Auch Martschinke weiß, dass die Schnelltests nicht so sicher sind wie die Tests, die in einem Labor ausgewertet werden. „Wir empfehlen in jedem Fall, noch einen PCR-Test zu machen“, sagt sie.

Bislang mussten Martschinke und ihre Kollegen niemanden wegen eines positiven Corona-Tests wieder nach Hause schicken. Gut zwanzig Minuten dauert es, bis das gesamte Testprocedere abgeschlossen ist – schließlich müssen die Daten eines jeden Besuchers erfasst und die Testergebnisse dokumentiert werden. „Viel Arbeit“, sagt Martschinke. „Doch natürlich fühle ich mich dadurch auch sicherer.“

Der Corona-Schnelltest ist freiwillig

Wer sich nicht testen lassen möchte, darf seinen Angehörigen nur in einem speziell eingerichteten Besucherzimmer sehen – in Schutzkleidung und hinter einer Abtrennung. Bislang, so Martschinke, waren eigentlich alle Besucher zu einem Test bereit.

Das Testkonzept des Hauses soll Besuche so sicher wie möglich machen. „Es ist gar nicht gewollt, Kontakte zu minimieren“, sagt der Leiter des Wohnparks Jan Wentzel. „Für manche Bewohner ist der Besuch der einzige Kontakt zur Außenwelt.“

Dennoch ging die Zahl der Besuche während Corona zurück. „Manche haben sich wohl nicht mehr getraut“, sagt Martschinke. Mit einem besonderen Konzert-Programm versuchte der Senioren-Wohnpark deshalb, ein wenig Abwechslung in den Alltag der 120 Bewohner zu bringen. Auf dem Parkplatz spielte das Polizeiorchester, sang ein Schlagersänger, fanden Gottesdienste statt – die Bewohner hörten von ihren Balkons aus zu. „Das fanden sie sehr schön.“

Von Frauke Herweg