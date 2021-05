Corona-Schnelltests am Pfingstsonntag in Neuruppin, Kyritz, Rheinsberg

Neuruppin

Um die Gastronomie zu unterstützen, die nach 200 Tagen ab dem 21. Mai wieder Gäste im Außenbereich bedienen darf, bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Neuruppin nicht allein am Samstag von 8 bis 18 Uhr kostenlose Corona-Schnelltests an, sondern auch am Pfingstsonntag. In Neuruppin von 15 bis 20 Uhr und im Kyritzer Mehrgenerationenhaus von 13 bis 16 Uhr. „Wir haben uns kurzfristig dafür entschieden, um ein Zeichen für die Gastronomie zu setzen“, sagte am Dienstag Ronny Sattelmair, Chef des DRK-Kreisverbandes in Neuruppin.

Denn Gäste, die nach Monaten endlich mal wieder im Außenbereich einer Gaststätte essen wollen, müssen entweder geimpft oder genesen sein, und das auch nachweisen können, oder aber einen Negativattest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist.

Schnelltests für Gäste im Großhandel besorgt

Max Golde (35) vom Neuruppiner Restaurant Altes Kasino hatte sich deshalb am Montag beim Großhandel extra noch mal gut 100 Schnelltests geholt – für Gäste, die weder geimpft noch genesen sind und auch keinen aktuellen Negativattest vorweisen können.

„Es wird ja sicher auch Tagestouristen geben, die ohne so einen Nachweis kommen“, so Golde. Diese Gäste sollen vor Ort einen Schnelltest machen können und das Ergebnis abwarten, bevor sie sich an einen der 21 Tische im Außenbereich setzen und ihr Essen bestellen.

Neuruppiner Restaurant setzt auch auf die Luca-App

Von dem Angebot des DRK für Schnelltests auch am Pfingstsonntag wurde der Neuruppiner Gastronom überrascht. „Das ist der Hammer“, freute sich Golde. Er hat seine Tische im Außenbereich mit der Luca-App ausgestattet, um den wegen der Corona-Pandemie vorgeschriebenen Papierkram auf ein Mindestmaß reduzieren zu können. Für Gäste, die die App haben, entfällt das Aufnehmen der Personalien.

Etwas Aufwand für den Gastronomen bleibt dennoch – zum einen, weil längst nicht jeder die Luca-App hat, zum anderen, weil Golde nachweisen muss, ob der jeweilige Gast, der bewirtet wurde, geimpft oder genesen ist, einen aktuellen Negativtest vorgelegt hat oder einen Schnelltest gemacht hat. Zudem dürfen an einem Tisch maximal Gäste aus zwei Haushalten sitzen.

Rheinsberg: Gasthof bietet Selbsttests an

Auch in Rheinsberg können sich Besucher am Pfingstwochenende mit einem kostenlosen Corona-Schnelltests versichern, dass sie nicht infiziert sind. Beim Gasthof Endler werden am Freitag, 21. Mai, wieder diese Tests von 14 bis 17 Uhr sowie am Pfingstsonntag von 12 bis 14 Uhr angeboten, sagte Andreas Endler.

Zusätzlich bietet der Gasthof an allen Pfingsttagen zu den Öffnungszeiten die kostenfreie Abgabe von Selbsttests an. „Wir wollen die Gäste in Rheinsberg halten“, so Endler. Der Gasthof habe sich deshalb mit reichlich Schnelltests eingedeckt.

In Wittstock sind über Pfingsten täglich zwischen 10 und 12 Uhr Corona-Tests in der Burgstraße möglich.

Auch „Olafs Werkstatt“ wird am Pfingstwochenende getestet

In „Olafs Werkstatt“ in Neustadt können sich Besucher ebenfalls kostenlos testen lassen. Das dortige Testzentrum an der Robert-Koch-Straße hat am Pfingstwochenende wie folgt geöffnet: Freitag und Samstag, 21. und 22. Mai, von 17 bis 19 Uhr, Sonntag, 23. Mai, von 11 bis 13 Uhr.

Mitarbeiter des Vereins Estaruppin nehmen die Testungen kostenlos vor. Auf Wunsch wird eine Bescheinigung über das Vorliegen eines Antigentests ausgestellt.

Die Nachfrage nach privaten PCR-Tests steigt

Da wegen der bevorstehenden Sommerferien die Nachfrage nach privaten PCR-Tests steigt, bietet das DRK in Zusammenarbeit mit dem LADR-Labor in Neuruppin ab Mittwoch, 19. Mai, täglich zwischen 14 und 15 Uhr in der Straße des Friedens PCR-Tests an – für einen Preis von 80 Euro. „Viele wollen wegen ihres Urlaubs sicher gehen“, sagte DRK-Chef Sattelmair. Wie lange diese PCR-Tests angeboten werden, das ist noch offen.

Von Andreas Vogel