Zu den Markttagen in Neuruppin will das DRK ab 11. Mai Corona-Schnelltests im Alten Gymnasium anbieten. Schon ab 4. Mai gibt es diese Tests im Seniorenclub in Alt Ruppin. Indes hat das Neuruppiner Gesundheitsamt am Sonnabend zehn neue Infektionen und einen weiteren Todesfall gemeldet.