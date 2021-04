Corona: Schnelltests nun auch in Fehrbellin und Rheinsberg

Neuruppin

Das Netz für kostenlose Corona-Schnelltests im Altkreis Neuruppin wird größer: Seit Mittwoch, 7. April, sind diese Schnelltests nicht allein in der Fontanestadt, sondern auch in Fehrbellin und Rheinsberg möglich.

Im Fehrbelliner Heimatmuseum werden die Tests in Zusammenarbeit mit dem Verein Esta-Ruppin dreimal pro Woche angeboten, sagte am Dienstag Bürgermeister Mathias Perschall. Montags und samstags jeweils von 8 bis 11 Uhr sowie mittwochs von 14 bis 17 Uhr. Wenn der Bedarf größer sei, könnten die Zeiten auch noch ausgedehnt werden.

Laut Perschall will zudem die Volkssolidarität in Manker ein kleines Testzentrum eröffnen. Auch in der Kirche von Wustrau soll es ein Testangebot geben. „Dann hätten wir in der Gemeinde drei Standorte“, freut sich der Bürgermeister. Allerdings ist noch offen, ab wann es die Angebote in Manker und Wustrau geben wird.

Rheinsberg: Testen im Gasthof

Klar ist, dass im Rheinsberger Gasthof Endler ab sofort mittwochs von 10 bis 13 Uhr und freitags von 14 bis 17 Uhr kostenlose Corona-Schnelltests möglich sind. „Wir arbeiten mit dem DRK Gransee zusammen, das die Materialien liefert“, sagte Cornelia Endler. „Mal sehen, wie groß die Resonanz ist.“ Demnach sei geplant, noch einige Kellner als Tester auszubilden.

Die Volkssolidarität in Rheinsberg will ab Donnerstag, 8. April, zweimal pro Woche Schnelltests in der Remise anbieten: dienstags und donnerstags.

Indes meldete das Neuruppiner Gesundheitsamt am Dienstag elf neue Corona-Fälle in Ostprignitz-Ruppin, wobei auch wieder die Ruppiner Kliniken betroffen sind. Demnach gibt es sowohl bei Patienten als auch beim Personal je eine weitere Infektion. Die Zahl der britischen Corona-Mutanten hat sich um sechs auf 351 erhöht.

33 Personen wegen Covid-19 in den Kliniken

In den drei Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock werden aktuell 33 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt – zwölf davon auf einer Intensivstation. Ein Patient muss beatmet werden.

Demnach gibt es derzeit 418 aktive Corona-Fälle im Landkreis, die meisten in Neuruppin (94), gefolgt von Kyritz (65), der Gemeinde Fehrbellin (64), dem Amt Neustadt (50) und Wittstock (44).

In der Gemeinde Wusterhausen sind 27 Infektionen bekannt, in Rheinsberg 22, in der Gemeinde Heiligengrabe 21, im Amt Temnitz 18 und im Amt Lindow 13.

Inzidenzwert liegt jetzt bei 153,8

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Osprignitz-Ruppin lag am Dienstag laut dem Landesgesundheitsamt bei 153,8 – und gehörte damit zu den höchsten in der Mark nach Elbe-Elster (218,0), Frankfurt/Oder (192,2), Oder-Spree (179,0) und Oberspreewald-Lausitz (170,1). In der Prignitz lag der Wert am Dienstag bei 116,9, in Oberhavel bei 118,8 und im Havelland bei 141,1.

Die wenigsten Corona-Fälle haben derzeit die Uckermark (76,5), Potsdam-Mittelmark (79,0) und die Stadt Brandenburg an der Havel (95,6) – es sind aktuell auch die einzigen Regionen in Brandenburg mit einem Inzidenzwert unter 100.

In diesen Daten sind aber noch nicht die Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Dienstag gemeldet haben. Das geschieht zumeist erst mit der Veröffentlichung am Folgetag.

Von Andreas Vogel