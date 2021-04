Neuruppin

Ohne Test geht ab Montag nichts. Kinder, die kein negatives Ergebnis eines Corona-Schnelltests vorweisen können, dürfen die Schulen im Land nicht mehr betreten. So hat es die Landesregierung festgelegt.

Dass die Testpflicht kommen wird, ist schon seit Wochen klar. Schulleiterin Kathrin Tokar und ihre Kollegen von der Wilhelm-Gentz-Grundschule in Neuruppin haben sich in den vergangenen Tagen intensiv mit dem Thema beschäftigt. „Ich gehe davon aus, dass wir gut vorbereitet sind“, sagt sie. „Sicher wissen wir das aber erst am Montag.“

Die Schule hat ausreichend Tests geliefert bekommen, und die ersten an die Kinder verteilt. Alle Schüler und Eltern sind informiert, was auf sie zukommt.

Vorgabe des Landes ist, dass sich alle Schüler zweimal in der Woche zu Hause mit einem Schnelltest auf Coronaviren untersuchen. Am Montag werden Lehrer die Kinder schon am Tor zum Schulhof abpassen und kontrollieren, ob jeder die Bestätigung dabei hat, dass sein Test negativ war. Wer keinen Test gemacht hat oder das Papier nicht vorzeigen kann, darf das Gelände der Gentzschule gar nicht erst betreten.

In Lindow reichen die Tests mindestens bis Mitte Mai

„Unsere Tests reichen für etliche Wochen, bis etwa Mitte Mai. Dann müssen wir nachbestellen“, sagt Marina Makowiak, Leiterin der Drei-Seen-Grundschule in Lindow. An zwei nicht aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche müssen die Testungen stattfinden. Wenn die Tests ein positives Ergebnis aufweisen, müssen die Kinder zu Hause bleiben und die Eltern das Gesundheitsamt des Kreises informieren.

Am 1. April erhielt die Grundschule die erste Hälfte der Tests. Für Kinder seien diese wegen der unangenehmen Anwendung jedoch nicht geeignet. Stattdessen nutzt die Drei-Seen-Grundschule die Tests, bei dem ein Stäbchen tief in die Nase geschoben werden muss, nun für die Lehrer.

Für die Schüler sind die nötigen Tests „mit einer Woche Verspätung angekommen“, sagt Marina Makowiak. Seit vergangenem Sonntag werden sie verteilt. Es gibt aber auch Eltern, die die Testungen grundsätzlich ablehnen. „Ich habe dafür kein Verständnis. Es geht auch um die eigene Sicherheit in der Familie und um die Sicherheit all derjenigen, die geschützt werden müssen“, sagt Marina Makowiak.

Ab Montag gilt wieder Präsenzpflicht in der Grundschule

Grundsätzlich müssen alle Kinder der 1. bis 6. Klassen und der 10. und 12. Klassen ab Montag wieder am Unterricht teilnehmen. Seit Ostern war es Eltern von Grundschülern freigestellt, ob sie ihr Kind in die Schule schicken. „Ab Montag gilt wieder die Präsenzpflicht“, sagt Ulrike Grönefeld vom Bildungsministerium in Potsdam.

Die Schulen bieten weiter Wechselunterricht an, eine Mischung aus Unterricht in der Schule und zu Hause. Mitmachen müssen die Kinder nun aber wieder. Und sich dafür regelmäßig selbst testen.

Auch an der Thomas-Müntzer-Grundschule in Walsleben gibt es „einen leiblichen Vater, der nicht möchte, dass sein Kind getestet wird“, sagt Schulleiterin Marion Brunk. Die meisten Eltern haben damit aber kein Problem. 117 Schüler gibt es dort insgesamt.

Notfalls ist ein Test morgens in der Schule möglich

In der Karl-Liebknecht-Grundschule in Neuruppin können alle Kinder, die keine Testbescheinigung dabei haben, am Montag vor dem Unterricht einen Test nachholen. Sie treffen sich dafür vor dem Unterricht in der „Karliteria“, machen einen Abstrich aus der Nase und gehen erst zum Unterricht, wenn der Test negativ ausfällt.

Vorausgesetzt, die Eltern haben schriftlich ihre grundsätzliche Erlaubnis zum Test gegeben. Mädchen und Jungen, die so ein Papier nicht haben, müssen von ihren Eltern wieder abgeholt werden. Für sie gibt es dann weiterhin Distanzunterricht, sagt Dietmar Menzel, der Leiter des Staatlichen Schulamtes in Neuruppin.

Neuruppiner Schule testet schon seit Ostern

Die Evangelische Schule in Neuruppin hat mit dem Prozedere schon Erfahrung. „Wir haben die ersten Tests schon vor Ostern eingeführt“, sagt Schulleiterin Anke Bachmann. Das klappe gut. „Die Schüler machen alle mit“, sagt die Schulleiterin. Die meisten seien selbst froh, dass sie durch den Test wissen, woran sie sind. Auch wenn das Ergebnis keine absolute Sicherheit bietet.

Am Evi testen sich die Schüler Kinder allerdings nicht zu Hause, sondern in der Schule. „Wir gehen davon aus, dass das noch eine ganze Weile so weitergehen wird“, sagt Anke Bachmann. Da sei es doch besser, den Coronatest als Teil der ganz normalen Routine zu sehen. Als Teil des Schulalltags.

Von Reyk Grunow und Steve Reutter