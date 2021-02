Corona: Sechs Fälle von Mutationen in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Nun sind auch in Ostprignitz-Ruppin erste Fälle von Corona-Mutationen entdeckt worden. Es gebe fünf Fälle der britischen Variante und eine, die noch nicht zugeordnet werden konnte, sagte am Freitag Sozialdezernentin Waltraud Kuhne in Neuruppin.

Die sechs Infizierten befinden sich seit mehreren Tagen in Quarantäne. Deshalb geht der Landkreis derzeit nicht davon aus, dass die Mutationen von diesen sechs Personen auf andere übertragen wurden. Die Kontaktpersonen der Infizierten werden jedoch erneut kontaktiert, um die Infektionsketten detaillierter nachvollziehen und gegebenenfalls die Quarantänemaßnahmen verschärfen zu können, hieß es.

Das Auswerten auffälliger Test kann bis zu 14 Tage dauern

Demnach befanden sich fünf der sechs Betroffenen bei der Entnahme der Probe zu einer stationären Behandlung in einem anderem Landkreis.

Bei einer Infektion mit einer Corona-Mutation gilt eine 14-tägige Quarantäne, die streng kontrolliert werde und nicht vorzeitig beendet werden könne, so Kuhne. Allerdings kann es nach einem positiven Corona-Test acht bis 14 Tage dauern, bis ein weiterer Test bestätigt, ob eine Mutation vorliegt. Deshalb sei es enorm wichtig, alle Personen zu ermitteln, mit denen der Infizierte Kontakt hatte. „Das ist uns bisher immer gelungen“, betonte Kuhne.

Laut der Dezernentin werden seit 21. Januar alle positiven Corona-Proben im Neuruppiner LADR-Labor auf Anzeichen möglicher Varianten untersucht. Gibt es Hinweise auf Virusvarianten, werden die Proben zur aufwändigeren Sequenzierung in ein speziell dafür ausgestattetes Labor geschickt. Bei einer Sequenzierung werden die Proben auf die Erbinformationen untersucht.

Bundeswehr-Soldaten helfen vor Ort in drei Bereichen

Bundeswehrsoldaten werden in Ostprignitz-Ruppin mindestens bis Mitte März helfen, die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Das hat am Freitag Brigade-General Andreas Henne bei seinem Besuch im Neuruppiner Gesundheitsamt erklärt.

„Wir sind mit der Hilfe sehr zufrieden, das ist eine wichtige Ergänzung“, sagte Landrat Ralf Reinhardt (SPD). Derzeit helfen Bundeswehrsoldaten im Landkreis in drei Bereichen: 15 Soldatinnen und Soldaten unterstützen das Gesundheitsamt bei der Kontaktverfolgung von Corona-Infizierten, neun bei den Schnelltests in den Heimen der Region und zehn Soldatinnen und Soldaten im Impfzentrum in Kyritz, das am Mittwoch eröffnet hat.

General: „Wir lassen keinen hängen“

„Wir lassen keinen hängen“, betonte der Brigade-General. Demnach sind allein in Brandenburg derzeit mehr als 600 Soldaten im Einsatz, um beim Eindämmen der Corona-Pandemie zu helfen. Deutschlandweit sind es demnach aktuell mehr als 14.000 Angehörige der Streitkräfte. „Wir helfen gerne, auch wenn ausreichend Impfstoff da ist“, sagte Henne. Lediglich das Spritzen selbst bleibt den medizinischen Fachkräften überlassen.

Der Landkreis hat am Freitag beantragt, dass das Gesundheitsamt auch in den nächsten vier Wochen Hilfe der Bundeswehr erhält. Denn der jetzige Einsatz von 15 Soldatinnen und Soldaten des 1. Corvettengeschwaders aus Rostock endet in den nächsten Tagen. Die zehn Soldaten im Impfzentrum in Kyritz helfen indes dort noch bis 16. März. „Wir drängen uns nicht auf, können aber unterstützen“, so Henne.

Gesundheitsamt meldet zwei weitere Todesfälle

Das Neuruppiner Gesundheitsamt meldete am Freitag 19 neue Infektionen sowie zwei weitere Todesfälle. Die Zahl der Corona-Toten in Ostprignitz-Ruppin ist damit auf 114 gestiegen.

Bei den Neuinfektionen ist die Kita Waldring in Wittstock betroffen. Dort müssen drei Personen in häusliche Isolation.

53 Menschen müssen derzeit wegen einer Covid-19-Erkrankung in einer der Kliniken in Kyritz, Neuruppin und Wittstock behandelt werden, davon 20 auf einer Intensivstation. Zwölf Patienten müssen beatmet werden.

Kliniken mussten Covid-Station reaktivieren

Wegen der wieder gestiegenen Zahl an Patienten, die wegen einer Covid-19-Erkrankung intensivmedizinisch behandelt werden müssen, haben die Ruppiner Kliniken eine Covid-19-Station im sogenannten Haus X reaktiviert.

Auf niedrigem Niveau bleibt die Positiv-Rate bei den Mitarbeitern des Neuruppiner Krankenhauses. Von den 12.000 Antigen-Schnelltests zeigten bisher lediglich 122 ein positives Ergebnis. Laut Kliniksprecherin Verena Clasen befinden sich derzeit sieben der knapp 2500 Beschäftigten wegen des Corona-Virus in Quarantäne.

Der Inzidenzwert ist weiter gesunken

Der sogenannte 7-Tages-Inzidenzwert in Ostprignitz-Ruppin ist laut Land am Freitag auf 140,6 gesunken. Das ist nach Spree-Neiße (259,4) und Prignitz (151,0) der dritthöchste Wert in Brandenburg. Allerdings sind in diesen Daten des Landes noch nicht die aktuellen Corona-Fälle berücksichtigt, die die Gesundheitsämter am Mittag gemeldet haben. Diese Daten fließen zumeist erst in die Veröffentlichungen des Landes am Folgetag ein.

Laut dem Neuruppiner Gesundheitsamt ist der Inzidenzwert von 194,2 auf 174,0 gesunken. Demnach gibt es aktuell 536 aktive Fälle.

Die meisten Infektionen werden in Neuruppin registriert (243), gefolgt von Wittstock (107), der Gemeinde Fehrbellin (39) und Rheinsberg (25). In der Gemeinde Wusterhausen gibt es demnach derzeit 23 Corona-Fälle, in der Gemeinde Heiligengrabe 22 sowie in den Ämtern Lindow und Temnitz jeweils 21. In Kyritz sind aktuell 19 Infektionen registriert, im Amt Neustadt 16.

Von Andreas Vogel