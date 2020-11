Corona: Sechs neue Fälle in Ostprignitz-Ruppin

Neuruppin

Das Gesundheitsamt in Neuruppin hat am Dienstag sechs neue Corona-Fälle gemeldet, wobei zwei Schulen betroffen sind. Zum einen betrifft es die Lindenschule in Kyritz, weshalb die Schüler aus drei Klassen in häusliche Isolation müssen.

Zum anderen betrifft es das Schinkelgymnasium in Neuruppin. Dort mussten zwei Klassen geschlossen werden, teilte der Landkreis mit.

Sechs Patienten im Krankenhaus

In einem weiteren Fall besteht eine Verbindung zur Lebens-Werk-Gemeinschaft in Rohrlack (Amt Temnitz), in einem weiteren Fall betrifft es eine nicht in Ostprignitz-Ruppin lebende Person, die Kontakt zum Schultz-Hencke-Heim in Alt Ruppin hat.

Aktuell werden demnach sechs Personen im Krankenhaus betreut, fünf in den Ruppiner Kliniken, die dort intensivmedizinisch beobachtet werden, sowie eine Person, die in der KMG-Klinik in Kyritz behandelt wird.

Von MAZonline