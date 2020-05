Es ist eine gute Nachricht zu Wochenbeginn: Seit vier Tagen gibt es in Ostprignitz-Ruppin keine neuen Corona-Fälle. Zudem steigt die Zahl der Genesenen. Wann die im Jugenddorf in Gnewikow untergebrachten Familien wieder nach Hause können, entscheidet sich vermutlich in wenigen Tagen.