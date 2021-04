Neuruppin

Nach einigen Tagen mit nur wenigen neuen Infektionen ist deren Zahl Mitte der Woche wieder deutlich gestiegen. 27 neue Coronafälle meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin für Mittwoch. Betroffen ist erneut die Stadt Wittstock. Ein beträchtlicher Teil der neuen Infektionen wurde in einer Wittstocker Betreuungseinrichtung und in der Mosaikschule in Wittstock entdeckt, heißt es von der Kreisverwaltung.

In den vergangenen Tagen waren immer wieder Meldungen aus Wittstock zu hören. Mehrere Kitas waren dort betroffen, die Kita im Ortsteil Freyenstein wurde vom Gesundheitsamt in der vergangenen Woche deshalb sogar geschlossen.

Aktuell gibt es nach der Zählung der Kreisverwaltung in ganz Ostprignitz-Ruppin 398 bekannte aktive Infektionen mit Coronaviren. Ein Viertel von ihnen entfällt auf die Stadt Wittstock und die Ortsteile. Von dort wurden zuletzt 101 aktive Coronafälle gemeldet. Das ist ein Fall mehr als in Neuruppin, obwohl Wittstock nicht einmal halb so viele Einwohner hat.

Sieben-Tage-Inzidenz von 94,1 am Donnerstag

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Ostprignitz-Ruppin ist durch die 27 neuen Infektionen zwar wieder leicht gestiegen. Sie lag nach den offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes mit 94,1 am Donnerstag aber weiterhin unter dem Wert von 100.Die Regeln der Bundes-Notbremse mit nächtlicher Ausgangssperre und Testpflicht in vielen Läden, beim Friseur und im Baumarkt gelten damit im Landkreis weiter. Die Vorschriften dürfen erst gelockert werden, wenn der Inzidenzwert fünf Werktage in Folge unter 100 bleibt. Frühestens wäre das also am Dienstag möglich, vorausgesetzt die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nicht erneut über 100.

Einen negativen Coronatest muss auch vorlegen, wer in diesen Tagen den Tierpark Kunsterspring besuchen will. Immerhin: Der Tierpark ist seit Mittwoch grundsätzlich wieder geöffnet, nachdem er zuvor eine Woche lang schließen musste.

Von Reyk Grunow