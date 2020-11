Neuruppin

Es ist ein Rennen gegen die Zeit. Der Startschuss fällt, wenn eine Corona-Neuinfektion im Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin in Neuruppin gemeldet worden ist. Dann geht es darum, so schnell wie möglich alle Menschen zu identifizieren, die sich in den Tagen zuvor womöglich angesteckt haben. Wenn diese Kontaktpersonen nicht schnell gefunden werden, können sie das Corona-Virus unbemerkt weitergeben – und die Infektion ist dabei, sich weiter unkontrolliert auszubreiten.

Corona: Gesundheitsamt hat aufgerüstet

Deshalb hat das Gesundheitsamt des Landkreises aufgerüstet. Nicht nur wurden Mitarbeiter anderer Verwaltungsbereiche dorthin vorübergehend umgesetzt, um die Gesundheitsamts-Mitarbeiter zu unterstützen – es sind mittlerweile auch zehn Bundeswehr-Soldaten als Unterstützung im Einsatz.

Und so läuft die Corona-Kontaktnachverfolgung:

Das Neuruppiner Medizintechnische Labor, dass die in den Ruppiner Kliniken gemachten Corona-Tests auswertet, meldet dem Gesundheitsamt eine Neuinfektion – mit Name und Kontaktdaten des Infizierten. Dies geschieht mittlerweile an 7 Tagen die Woche und immer unmittelbar nach Feststellung eines positiven Testergebnisses.



Das Gesundheitsamt arbeitete in mehreren Teams, die jeweils von einem Arzt geleitet werden. Die Teamleiter telefonieren mit dem Infizierten – der sich natürlich längst in Quarantäne befindet.

Sie fragen ab: Mit wem war der Betroffene im beruflichen oder privaten Umfeld in den vorangegangen Tagen in Kontakt – wie nah und wie lange? Gab es engen Kontakt zu Kollegen am Arbeitsplatz? Zu Familienmitgliedern oder Freunden? An welchen öffentlichen Orten hat sich der Betroffene aufgehalten?

So lässt sich das Ausmaß der Infektion einschätzen, ehe der Fall einem Team zugeteilt wird. Und nun beginnt die Kleinarbeit, die die Verwaltungsmitarbeiter oder Soldaten übernehmen. Sie rufen jeden auf der Liste der Kontaktpersonen des Infizierten an. Wie lange war der Kontakt? Wie eng?

Wer sich zum Beispiel länger als 15 Minuten mit dem Corona-Infizierten in einem Raum aufgehalten hat, der so groß oder kleiner als ein Klassenzimmer ist – der könnte ebenfalls infiziert sein und muss sich sofort in Isolation begeben.



Diese Quarantäneanordnung erfolgt gleich am Telefon – es muss ja schnell gehen. Sie ist mit sofortiger Wirkung gültig. Der Bescheid – eine Quarantäneanordnung ist ein Verwaltungsakt – kommt dann später schriftlich ins Haus. Getestet wird aber erst, wenn Symptome auftreten.

Alle Informationen über Corona-Infizierte und deren Kontaktpersonen, die die Gesundheitsamtsmitarbeiter und ihre vielen Helfer zusammentragen, werden in ein Computersystem eingepflegt. Mit Hilfe dieser Daten lassen sich dann ganze Infektionsketten nachverfolgen – und so eben auch besser unterbrechen.

Mittlerweile helfen zehn Soldaten der Bundeswehr in Neuruppin

Mittlerweile helfen zehn Bundeswehrsoldaten in Neuruppin mit. „Die Soldaten haben unentwegt und viel zu tun“, berichtet Oberstleutnant Patrick Hoppe, der Leiter des Kreisverbindungskommandos Ostprignitz-Ruppin der Bundeswehr.

Die Männer von der Truppe sind in Schichten an sieben Tagen die Woche von 6 bis 24 Uhr an den Telefonen, jeder Soldat erledigt 5-6 Anrufe pro Stunde, die jeweils 5 bis 15 Minuten dauern.

Denn sie folgen einem vom Gesundheitsamt vorgegebenen Abfragebogen, damit nicht eine wichtige Frage vergessen wird. Der überwiegende Teil der Angerufenen reagiere freundlich und kooperativ, berichtete Stabsunteroffizier Sebastian Ladenthin. Denn die meisten wüssten eben, was auf dem Spiel steht.

Bundeswehr-Corona-Einsatz könnte verlängert werden

Die Bundeswehrsoldaten sind vorerst bis zum 4. Dezember für die Hilfe in Neuruppin abgestellt. Könnte aber sein, dass ihr Einsatz verlängert wird. Denn das Gesundheitsamt ist nach Auskunft der Pressestelle des Landkreises bei der Kontakt-Nachverfolgung am Limit.

Denn bei jedem Neu-Infizierten reicht die Zahl von zwischen 2 bis zu 150 Kontaktpersonen – die durchschnittliche Anzahl ist 20 – die abtelefoniert werden müssen, um einzuschätzen, ob sie sich womöglich angesteckt haben könnten – und diejenigen, die mutmaßlich infiziert sind, haben ihrerseits wieder durchschnittlich 20 Kontakte gehabt.

Corona-Infektionsketten müssen unterbrochen werden

„Da kommt an einem Tag mit 19 Neuinfektionen – was wir ja in letzter Zeit schon hatten – ganz schön viel zusammen“, so Britta Avantario von der Pressestelle des Landkreises.

„Bisher gelingt es noch zum großem Teil im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Infektionsketten nachvollziehen zu können, dennoch erhöht sich die Zahl der Fälle, in denen dies nicht mehr möglich ist.“, hatte Britta Avantario aus der Pressestelle erst vor wenigen Tagen erklärt.



Die Kontaktnachverfolgung sei aber das wichtigste Mittel, um Infektionsketten zu unterbrechen. ausgedrückt: Ein mutmaßlich Infizierter, der sich vorsichtshalber in Isolation begibt, kann eben das Virus nicht mehr weitergeben.

Häusliche Isolation ist kein Stubenarrest

Häusliche Isolation bedeutet übrigens nicht, dass sich Menschen unter Corona-Verdacht zu Hause in einem Zimmer einschließen müssen. Es reicht, wenn sie den gemeinsamen Aufenthalt mit anderen Familienmitgliedern in einem Zimmer meiden – und natürlich viel Händewaschen, Hände desinfizieren, Türklinken, Armaturen und andere Gegenstände zum Anfassen desinfizieren. Und das Tragen von Mund-Nasen-Schutz ist auch zu Hause Pflicht (siehe Infokasten).

Das bedeutet häusliche Isolation Menschen, die Kontakt zu Corona-Infizierten hatten, bekommen vom Gesundheitsamt die Anordnung, sich in häusliche Isolation zu begeben. Das kann geschehen, wenn in einer Schule der Klassenlehrer oder ein Mitschüler positiv auf das Coronavirus getestet wird. Dann wird die ganze Schulklasse in häusliche Isolation geschickt. Hausarrest für die ganze Familie bedeutet das aber nicht. Wichtig ist aber, dass sich derjenige, der sich in häuslicher Isolation befindet, auch von den anderen Bewohnern der Wohnung isoliert. Das wiederum bedeutet nicht, dass er in seinem Zimmer eingesperrt bleiben muss. Wer hat, darf sogar in den Garten gehen. Das ist wichtig, wenn sich ein Familienmitglied in häuslicher Isolation befindet und andere nicht: Auch in der Wohnung muss ein Mund-Nasen-Schutz überall da getragen werden, wo die Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Das Familienmitglied in häuslicher Isolation und die anderen Bewohner sollten sich möglichst nicht zeitgleich in denselben Räumen aufhalten. Gemeinsame Räume sollten möglichst wenig genutzt werden. Auch gemeinsame Mahlzeiten mit dem häuslich isolierten sind tabu. Viel Lüften, vor allem die gemeinsam genutzten Räume wie Küche und Bad. Und Händewaschen – mindestens 20 Sekunden lang. Flächen und Gegenstände, die oft angefasst werden – Türklinken, Lichtschalter, Telefone, Bad- und Küchenflächen – sollten häufig mit Desinfektionsmitteln abgewischt werden.

Treten bis zum Ablauf der Quarantänezeit – für gewöhnlich sind das 14 Tage – keine Symptome auf, ist für die Isolierten der Spuk vorerst vorbei.

Von Kathrin Gottwald