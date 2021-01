Lernen in der Pandemie - Per Video und mit FFP2-Maske: So läuft in Ostprignitz-Ruppin Nachhilfe während Corona

Sowohl Eltern als auch Lehrer beklagen sie: Wissenslücken bei Schülern, entstanden durch die Corona-Krise. Nachhilfeunterricht kann Abhilfe schaffen. Doch Anbieter in der Region leiden an einer gesunkenen Nachfrage. Die paradoxe Situation hat mehrere Gründe.