Die Kliniken im Bereich Prignitz-Ruppin kommen wohl nicht in den Genuss des so genannten Spahn-Bonus. Diese Prämie, die Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor dem Hintergrund der Coronakrise Pflegekräften zukommen lassen will, soll nicht nur in Altenheimen, sondern auch in Kliniken gezahlt werden.

Allerdings ist die geplante Zahlung der Prämie an Bedingungen gebunden. So sollen nur die Mitarbeiter jener Krankenhäuser profitieren, die im Zeitraum von 1. Januar bis 30. September 2020 eine bestimmte Anzahl von Covid-19-Patienten behandelt haben.

Hinweis auf die Corona-Teststelle auf dem Gelände der Ruppiner Kliniken in Neuruppin Quelle: Henry Mundt

In Kliniken mit bis zu 500 Betten müssen es mindestens 20 Corona-Patienten sein, in Kliniken mit mehr als 500 Betten gar 50. Diese Zahlen haben nach eigener Aussage die Kliniken in Prignitz-Ruppin nicht erreicht.

„In den Ruppiner Kliniken sind während der vergangenen Monate weniger als 50 Covid-19-Patienten behandelt worden. Aus diesem Grund erhalten die Ruppiner Kliniken die Bonuszahlungen wahrscheinlich nicht“, sagt Klinik-Sprecherin Verena Clasen.

Das KMG Klinikum in Pritzwalk. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Das bestätigt Franz-Christian Meier, Sprecher der KMG-Kliniken mit Standorten in Kyritz, Wittstock, Pritzwalk und Bad Wilsnack. „Da wir in den Regionen, in denen unsere Krankenhäuser liegen, bisher einen vergleichsweisen milden Verlauf in der Corona-Pandemie hatten, wurden in allen neun KMG-Akutkliniken so wenige Corona-Fälle behandelt, dass wir vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) keine Meldung erhalten haben, dass eine Prämie ausgezahlt würde“, so Meyer.

Vergleichbar ist die Lage im Kreiskrankenhaus Prignitz in Perleberg. „Wir hatten glücklicherweise nur wenige Covid-19-Patienten“, sagt die Referentin Marketing und Kommunikation, Jacqueline Braun.

Die Prämien sollen bis zu 1000 Euro betragen und von den Ländern um weitere 500 Euro aufgestockt werden.

Von Kathrin Gottwald