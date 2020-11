Neuruppin

Die Stadtwerke in Neuruppin gehen auf Distanz: Sie werden in diesem Jahr erstmals die Zähler in privaten Haushalten nicht von eigenen Mitarbeitern ablesen lassen. Das sollen die Kunden selbst erledigen.

„Wir sind auf Hilfe angewiesen“, sagt der kaufmännische Leiter der Stadtwerke, Guido Gerlach. Wegen der Corona-Pandemie hält das Unternehmen es für kaum verantwortbar, Mitarbeiter durch Neuruppin zu schicken, die dort die Verbrauchsdaten erfassen.

„Wir gehören zur kritischen Infrastruktur“, sagt Geschäftsführer Thoralf Uebach. Die Stadtwerke sind gesetzlich verpflichtet, die Versorgung der Stadt mit Strom Wasser, Erdgas und Fernwärme und die Entsorgung des Abwassers sicherzustellen. Um das garantieren zu können, muss das Unternehmen seine Mitarbeiter so gut wie möglich vor einer möglichen Ansteckung schützen.

Viren sollen nicht weitergetragen werden

Gleichzeitig gehe es aber auch um den Schutz der Neuruppiner. Mitarbeiter, die von Haus zu Haus gehen, könnte Viren sehr schnell weit verbreiten.

Deshalb sollen die Neuruppiner in diesem Jahr ihre Strom-, Gas- und Wasserzähler selbst ablesen und die Daten an ein zentrales Rechenzentrum in Gütersloh weiterleiten. Dort wurden die Zählerstände auch in den vergangenen Jahren bereits verarbeitet. Andere Energieversorger nutzen diesen Weg schon länger, die Stadtwerke Neuruppin jetzt zum ersten Mal.

In den nächsten Tagen will das Unternehmen rund 15.000 Postkarten an seine Kunden verschicken. Auf jeder Postkarte ist ein sogenannter QR-Code aufgedruckt. Wer den Code mit dem Smartphone scannt, kommt so auf eine Internetseite, auf der er den Zählerstand eintragen kann.

Die Rechnungen werden Ende Januar verschickt

Wer das Internet nicht nutzen will oder kein passendes Smartphone besitzt, kann die Daten auch auf die Postkarte schreiben und sie direkt nach Gütersloh schicken.

„Es wäre sehr gut, wenn die Kunden ihre Daten vor Weihnachten absenden“, sagt Guido Gerlach. Dann ist garantiert, dass die Informationen rechtzeitig ins System eingearbeitet werden können und Ende Januar eine korrekte Rechnung verschickt wird.

Auch bisher schon wurden die Zählerstände in der Regel kurz vor dem Jahresende abgelesen und im System dann zum 31. Dezember hochgerechnet. Das passiert auch diesmal. Nur in Häusern, in denen es zentrale Zähleranlagen gibt, etwa im Neubaugebiet, lesen die Stadtwerke weiter ab.

Von Reyk Grunow